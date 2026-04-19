Peter Mađar: "Orban bi trebao biti predsjednik Evropske komisije, ima viziju i ima čvrstu, rigidnu politiku"

Političar Peter Mađar izjavio je da bi Viktor Orban 2029. godine mogao biti kandidat za predsjednika Evropske komisije, navodeći njegove političke stavove i pristup migracijama kao ključne elemente koji bi mogli uticati na evropsku politiku.

Prema njegovim riječima, Orbanova jasna politička linija mogla bi donijeti promjene na evropskoj sceni.

- Njegova jasna vizija i stroga politika prema migracijama mogli bi donijeti promjene na evropskoj sceni - rekao je on.

Dodao je da je važno da političari imaju jasnu viziju, čak i kada se ona ne sviđa svima.

Istakao je i da je Orban i dalje veoma popularan među građanima Mađarske.

- On je od samog početka otvoreno govorio o migracijama, dok su političari u zapadnoj Evropi obmanjivali ljude. Govorili su da to nije problem i da dolaze neurohirurzi - kazao je Mađar.

Pozitivno je ocijenio i Orbanovo djelovanje tokom kriznih perioda, uključujući pandemiju koronavirusa.

"Orban ima viziju i ima čvrstu, rigidnu politiku", zaključio je.