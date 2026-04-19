Jezivi detalji masakra u SAD: Išao od kuće do kuće i ubijao svoju djecu!

U američkom gradu Šrivportu u saveznoj državi Luizijani dogodio se jedan od najtežih zločina u novijoj historiji tog područja, nakon što je u masovnoj pucnjavi ubijeno osmoro djece, a više osoba ranjeno. Policija sumnja da je počinilac njihov otac, koji je prema navodima istražitelja izveo napad na više lokacija.

Portparol policije Šrivporta Kristofer Bordelon (Christopher Bordelon) za Shreveport-Bossier City Advocate potvrdio je da su neka od ubijene djece stradala u napadu za koji se vjeruje da je izveden po uzoru na egzekucije, te da je napadač djelovao u okviru porodičnog sukoba.

Pucnjava je počela u ulici W. 79th, nakon čega se proširila na još nekoliko kuća u naselju. Ubijeno je osmoro djece uzrasta od jedne do 14 godina, dok su dvije odrasle žene ranjene i prevezene u bolnicu.

Pokušao pobjeći

Jedna od ranjenih žena bila je u emotivnoj vezi sa osumnjičenim, čiji identitet još nije zvanično objavljen. Policija još utvrđuje da li je riječ o supružnici ili partnerici, kao i prirodu odnosa svih uključenih osoba.

Prema navodima policije, osumnjičeni je nakon pucnjave ukrao vozilo i pokušao pobjeći, što je dovelo do policijske potjere koja se završila u Bosijer Sitiju, gdje je ubijen u razmjeni vatre sa policijom u blizini avenije Brompton.