Jezivi detalji masakra u SAD: Išao od kuće do kuće i ubijao svoju djecu!

U američkom gradu Šrivportu u saveznoj državi Luizijani dogodio se jedan od najtežih zločina u novijoj historiji tog područja, nakon što je u masovnoj pucnjavi ubijeno osmoro djece, a više osoba ranjeno. Policija sumnja da je počinilac njihov otac, koji je prema navodima istražitelja izveo napad na više lokacija.
Portparol policije Šrivporta Kristofer Bordelon (Christopher Bordelon) za Shreveport-Bossier City Advocate potvrdio je da su neka od ubijene djece stradala u napadu za koji se vjeruje da je izveden po uzoru na egzekucije, te da je napadač djelovao u okviru porodičnog sukoba.
Pucnjava je počela u ulici W. 79th, nakon čega se proširila na još nekoliko kuća u naselju. Ubijeno je osmoro djece uzrasta od jedne do 14 godina, dok su dvije odrasle žene ranjene i prevezene u bolnicu.
Pokušao pobjeći
Jedna od ranjenih žena bila je u emotivnoj vezi sa osumnjičenim, čiji identitet još nije zvanično objavljen. Policija još utvrđuje da li je riječ o supružnici ili partnerici, kao i prirodu odnosa svih uključenih osoba.
Prema navodima policije, osumnjičeni je nakon pucnjave ukrao vozilo i pokušao pobjeći, što je dovelo do policijske potjere koja se završila u Bosijer Sitiju, gdje je ubijen u razmjeni vatre sa policijom u blizini avenije Brompton.
Gradonačelnik Tom Arsenot (Tom Arseno) ocijenio je da bi ovo mogao biti "najtragičniji dan" u historiji Šrivporta, dok su zvaničnici Luizijane uputili saučešće porodicama i podršku policiji i hitnim službama.
Bordelon je kazao da istražitelji i dalje rade na utvrđivanju motiva i svih okolnosti koje su dovele do ovog zločina, te da će više informacija biti poznato u narednim danima.
Na mjestu tragedije, u naselju Sedar Grouv, policijski portparol i zvaničnici okupili su se nedaleko od kuće u kojoj su pronađena tijela djece. Kako je istaknuto, riječ je o području koje je godinama bilo pogođeno kriminalom i tragedijama, ali da ni iskusni policajci "nikada nisu vidjeli ništa slično".
- Znam da mnogi imaju pitanja i potrudiću se da dam odgovore. Mnogi od vas su porodica - rekao je Bordelon.
Grad u šoku
Jedna od mještanki, Satonija Smol (Satonia Smol), koja radi sa žrtvama porodičnog nasilja, kazala je: "Morat ćemo ići dan po dan. Ovo je previše. Poznajem ih lično. Molite se za porodicu. Dok mi stojimo ovdje, počinju iznositi tijela."
Prema policijskim informacijama, većina uključenih osoba međusobno se poznavala, a osumnjičeni je, prema preliminarnim podacima, bio u emotivnoj vezi sa jednom od ranjenih žena koja se nalazi u kritičnom stanju.
Zvaničnici i predstavnici vlasti, među kojima su komesar okruga Kado Ron Ketron (Ron Ketron), policajac Toni Hanter (Tony Hunter), državni senator Sem Dženkins (Sam Jenkins) i poslanica Tami Felps (Tammy Phelps), pridružili su se građanima u molitvi. Felps je istakla da je i sama odrasla nedaleko od mjesta tragedije.
- Imamo osmoro djece koja su izgubila živote, a koja nisu imala nikakve veze sa problemima odraslih - rekla je ona, dodajući da zajednica prolazi kroz najteže trenutke u svojoj historiji.
Policijski zvaničnici poručili su da će istraga biti nastavljena, dok stanovnici Sedar Grouva, kako je rekao policajac Hanter, "moraju se okrenuti vjeri, moliti za iscjeljenje porodica i obnovu zajednice".