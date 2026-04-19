Zelenski bijesan zbog kukavičluka policije: "Ostavili su ljude i pobjegli"

Načelnik ukrajinske patrolne policije Jevgenij Žukov (Yevhen Zhukov) podnio je ostavku nakon oštrih kritika zbog ponašanja policajaca tokom masovne pucnjave u Kijevu, kada su, prema navodima, napustili civile na mjestu napada.
Tragedija se dogodila u subotu u južnom dijelu Kijeva, u distriktu Holosijevski, gdje je napadač otvorio vatru na prolaznike. Ubijeno je šest osoba, dok je 14 povrijeđeno, piše BBC.
Nakon što je nasumično pucao na ljude na ulici, napadač je u obližnjem supermarketu uzeo taoce, a kasnije je ubijen u razmjeni vatre s policijom. Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju policajce kako se povlače s mjesta događaja, ostavljajući civile bez zaštite, što je izazvalo snažne reakcije javnosti i državnog vrha.
Ostavke i istraga u policiji
Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko potvrdio je da su sporni policajci suspendovani i da je pokrenuta istraga. Naglasio je da slogan "Služi i štiti" mora biti potkrijepljen profesionalnim djelovanjem, posebno u kriznim situacijama, ali i upozorio da se odgovornost ne može generalizovati na cijelu policiju.
Žukov je na konferenciji za medije izjavio da su policajci postupili "neprofesionalno i nedostojno", jer nisu pravilno procijenili situaciju i ostavili su građane u opasnosti. Dodao je da, kao oficir s borbenim iskustvom, smatra da je ostavka jedini moralno ispravan potez nakon ovakvog propusta.
Detalji o napadaču i žrtvama
Vlasti ovaj napad tretiraju kao teroristički akt, iako motiv još nije zvanično potvrđen. Napadač je identificiran kao 58-godišnjak porijeklom iz Moskve, koji je živio u Kijevu, a ranije i u okupiranoj regiji Donjeck. Utvrđeno je da je oružje bilo legalno registrovano, a istraga sada ispituje kako je osoba s mogućim mentalnim poteškoćama dobila dozvolu.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski oštro je osudio, kako je rekao, "nečinjenje" policije, ističući da je posebno bolno gubiti živote na ulicama gradova dok zemlja prolazi kroz rat. Među žrtvama su otac djeteta koje je ranjeno u napadu i dječakova tetka. U bolnicama se i dalje nalazi osam osoba, od kojih je jedna u kritičnom stanju.