Načelnik ukrajinske patrolne policije Jevgenij Žukov (Yevhen Zhukov) podnio je ostavku nakon oštrih kritika zbog ponašanja policajaca tokom masovne pucnjave u Kijevu, kada su, prema navodima, napustili civile na mjestu napada. Tragedija se dogodila u subotu u južnom dijelu Kijeva, u distriktu Holosijevski, gdje je napadač otvorio vatru na prolaznike. Ubijeno je šest osoba, dok je 14 povrijeđeno, piše BBC.

Nakon što je nasumično pucao na ljude na ulici, napadač je u obližnjem supermarketu uzeo taoce, a kasnije je ubijen u razmjeni vatre s policijom. Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju policajce kako se povlače s mjesta događaja, ostavljajući civile bez zaštite, što je izazvalo snažne reakcije javnosti i državnog vrha. Ostavke i istraga u policiji Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko potvrdio je da su sporni policajci suspendovani i da je pokrenuta istraga. Naglasio je da slogan "Služi i štiti" mora biti potkrijepljen profesionalnim djelovanjem, posebno u kriznim situacijama, ali i upozorio da se odgovornost ne može generalizovati na cijelu policiju.

Žukov je na konferenciji za medije izjavio da su policajci postupili "neprofesionalno i nedostojno", jer nisu pravilno procijenili situaciju i ostavili su građane u opasnosti. Dodao je da, kao oficir s borbenim iskustvom, smatra da je ostavka jedini moralno ispravan potez nakon ovakvog propusta. Detalji o napadaču i žrtvama Vlasti ovaj napad tretiraju kao teroristički akt, iako motiv još nije zvanično potvrđen. Napadač je identificiran kao 58-godišnjak porijeklom iz Moskve, koji je živio u Kijevu, a ranije i u okupiranoj regiji Donjeck. Utvrđeno je da je oružje bilo legalno registrovano, a istraga sada ispituje kako je osoba s mogućim mentalnim poteškoćama dobila dozvolu.