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INCIDENT U OMANSKOM MORU

Teheran tvrdi da je spriječen pokušaj zapljene iranskog broda

Poluslužbena iranska agencija Mehr objavila je verziju događaja u Omanskom moru koja se razlikuje od tvrdnji američkog predsjednika

Teheran tvrdi da je spriječen pokušaj zapljene. Screenshot

M. Až.

19.4.2026

Poluslužbena iranska agencija Mehr objavila je verziju događaja u Omanskom moru koja se razlikuje od tvrdnji američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), koji je ranije govorio o zapljeni iranskog plovila.

U saopštenju se, međutim, ne navodi o kojem se tačno brodu radi.

- Američke terorističke snage raspoređene u vodama oko Omanskog mora otvorile su vatru na iranski trgovački brod kako bi ga prisilile da se vrati u iranske teritorijalne vode - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je situacija ubrzo eskalirala, ali da su iranske snage reagovale na vrijeme.

- No, zahvaljujući pravovremenoj reakciji pomorskih snaga Revolucionarne garde koje su pružile podršku iranskom brodu, Amerikanci su bili primorani da se povuku i napuste područje - stoji u nastavku saopštenja.

# IRAN
# SAD
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