Glamurozna Iranka "pala" u Los Anđelesu: Optužena za ilegalnu prodaju oružja

Iranska biznismenka s američkom "zelenom kartom" uhapšena je na međunarodnom aerodromu u Los Anđelesu zbog sumnje da je učestvovala u ilegalnoj trgovini oružjem u ime Teherana.

Šamim Mafi iz Vudland Hilsa privedena je u subotu navečer. Tereti se za posredovanje u prodaji iranskih dronova, bombi i miliona komada municije koji su, prema optužbama, bili namijenjeni Sudanu, saopštilo je Tužilaštvo Centralnog okruga Kalifornije, prenosi New York Post.

Prema sudskim dokumentima, Mafi je navodno sklapala poslove s oružjem dok je bila u kontaktu s iranskim Ministarstvom obavještajnih poslova i sigurnosti (MOIS), koje joj je, kako se tvrdi, davalo instrukcije i sredstva da u Sjedinjenim Američkim Državama osnuje firmu kao paravan za operacije.

Milionski poslovi i rat u Sudanu

- Optužena je za kršenje zakona jer je posredovala u prodaji dronova, bombi, upaljača za bombe i miliona komada municije proizvedenih u Iranu i prodanih Sudanu - izjavio je prvi pomoćnik američkog tužioca Bil Eseili.

Istraga je, kako se navodi, otkrila nekoliko ključnih detalja:

Ugovor vrijedan 70 miliona dolara: Mafi je, prema optužbama, koristila kompaniju registrovanu u Omanu "Atlas International Business" za posredovanje u prodaji naoružanih dronova tipa Mohadžer-6.

Krajnji korisnik: Oružje i oko 55.000 upaljača za bombe isporučeni su sudanskom Ministarstvu odbrane, koje je od 2023. godine uključeno u krvavi građanski rat.

Kršenje embarga: Iran je ranije više puta optuživan za kršenje embarga Ujedinjenih nacija na izvoz oružja u Sudan, gdje su vladine snage navodno koristile iranske dronove.

Građanski rat u Sudanu traje već četvrtu godinu, a procjene govore o stotinama hiljada žrtava, dok Ujedinjene nacije upozoravaju da masovna ubistva u Darfuru imaju "obilježja genocida".

Luksuzni život

Mafi je na društvenim mrežama objavljivala fotografije s luksuznih putovanja širom svijeta, uključujući i slike pored kabrioleta "Mercedes-Benza" vrijednog oko 100.000 dolara.

Telefonski zapisi, prema tužilaštvu, pokazuju da je bila u direktnom kontaktu s iranskom obavještajnom službom MOIS od decembra 2022. do juna 2025. godine. Navodi se i da je poslove realizovala preko mreža u Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima kako bi izbjegla otkrivanje u SAD.

Mafi je istražiteljima negirala da je radila za Teheran. Međutim, istraga tvrdi da je iranska vlada 2020. godine zaplijenila imovinu koju je naslijedila od oca, nakon čega joj je MOIS navodno naredio da osnuje firmu u SAD-u kako bi "otkupila" tu imovinu od države, uz obećanje da će joj biti pokriveni početni troškovi.

Moguća kazna

Biznismenka je uhapšena dok se pripremala za let za Istanbul. Optužena je za zavjeru i kršenje Zakona o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlastima (IEEPA). U slučaju osuđujuće presude prijeti joj do 20 godina zatvora u federalnom sistemu.

Prvo ročište pred saveznim sudom u Los Anđelesu zakazano je za ponedjeljak.