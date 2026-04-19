Tramp ponovo zaprijetio Iranu: "Ako ne potpišu ovaj sporazum, cijela zemlja će biti uništena"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je da će američka vojska ciljati ključnu infrastrukturu u Iranu ukoliko Teheran ne prihvati ponuđeni sporazum, naglašavajući da je spreman i na rat i na mir.

- Ako sporazum ne bude postignut, gađaćemo njihove mostove i elektrane. Ako ne potpišu ovaj sporazum, cijela zemlja će biti uništena - rekao je Tramp za televiziju Fox News, ponavljajući raniju prijetnju da bi mogao "uništiti civilizaciju" u Iranu.

On je poručio da Sjedinjene Američke Države i dalje nude "fer i razuman sporazum", ali da ne isključuju upotrebu sile ukoliko Iran odbije ponudu. Dodao je da je "vrijeme da se okonča iranska mašina za ubijanje" te naveo da je američka vojska spremna za, kako je rekao, jače udare nego ikada ranije, jer Iranu ne smije biti dozvoljeno da posjeduje nuklearno oružje.

Tramp je u razgovoru za Fox News iskoristio priliku i da ismije Iransku revolucionarnu gardu (IRGC). Naveo je da je Teheran proglasio zatvaranje Hormuškog moreuza, iako je, prema njegovim tvrdnjama, američka blokada već na snazi.

- Oni nam, a da to ne znaju, pomažu, dok sami gube stotine miliona dolara dnevno - rekao je predsjednik SAD-a.

Prema njegovoj ocjeni, u Iranu je trenutno prisutna ozbiljna unutrašnja nestabilnost, uz sukobe između umjerenih i radikalnih frakcija, pri čemu, kako je naveo, "niko ne pobjeđuje". Istakao je i da je američka mornarica "obavila izuzetan posao" te dodao da nije bila suočena s ozbiljnim izazovima.

Govoreći o situaciji na terenu, Tramp je kazao da su nedavna djelovanja Iranske revolucionarne garde predstavljala "potpuno kršenje" primirja. To, prema njegovim riječima, uključuje i pucnjavu u Hormuškom moreuzu, za koju tvrdi da je bila usmjerena na francuski brod i britanski teretnjak.