Iran odbio pregovore i optužio Ameriku za ucjenu: "Nema govora dok traje blokada"

Vlada Republike Iran odbila je učešće u drugoj rundi mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći kao razlog, kako tvrde, "pretjerane zahtjeve" Vašingtona. Teheran optužuje američku administraciju za nerealna očekivanja i stalne promjene stavova, što dodatno pogoršava već napete odnose između dvije strane.

Iranska državna novinska agencija IRNA demantovala je navode o održavanju nove runde pregovora u Pakistanu, nazivajući ih netačnim. Uz optužbe o kontradiktornim izjavama američkih zvaničnika, Teheran posebno ističe pomorsku blokadu iranskih luka, koju smatra direktnim kršenjem primirja i glavnom preprekom za bilo kakav diplomatski napredak.

- U takvim okolnostima nema izgleda za uspješne pregovore - navedeno je u zvaničnoj objavi na Telegram kanalu, bez navođenja konkretnog zvaničnika ili institucije.

Blokada kao ključni problem

Prema izvještajima iranskih medija, napredak u razgovorima otežavaju prijeteća retorika i ekonomska izolacija koju, kako navode, provodi Bijela kuća. IRNA tvrdi da su česte promjene stavova američke pregovaračke strane učinile proces nepredvidivim i nepouzdanim za iransku delegaciju.

Slične poruke dolaze i od medija bliskih Iranskoj revolucionarnoj gardi, koji su također doveli u pitanje smisao daljeg učešća Irana u pregovorima dok su sankcije i blokade i dalje na snazi.

Neizvjestan dalji tok

Iako se situacija brzo razvija, još uvijek nema zvanične potvrde da li će i pod kojim uslovima iranski zvaničnici nastaviti učešće u pregovorima. Nijedan visoki predstavnik Vlade Republike Iran nije jasno definisao konačan stav, što ostavlja prostor i za eskalaciju i za eventualnu tišu diplomatiju.

Medijski izvještaji sugerišu da bi nastavak pritisaka iz Sjedinjenih Američkih Država mogao dovesti do potpunog prekida komunikacije između dvije zemlje.