Teheran najavio žestok odgovor na presretanje iranskog broda: "Agresorska Amerika prekršila je primirje"

Američka centralna komanda (CENTCOM) je presrela iranski brod i nastavila blokadu na luke zbog čega je Teheran najavio žestok odgovor.

Povodom novih napetosti u Hormuškom moreuzu oglasio se Centralni štab Iranske revolucionarne garde te su naglasili kako se priprema odgovor na američku akciju.

- Agresorska Amerika prekršila je primirje i pomorsku pirateriju pucajući na jedan od komercijalnih brodova u vodama Omanskog mora i onesposobljavajući njegov navigacijski sistema iskrcavanjem nekoliko svojih terorističkih marinaca na palubu spomenutog plovila - naveli su iz Teherana.

Također, još jednom su ponovili kako Amerika provodi oružano piratstvo.

- Upozoravamo da će oružane snage Islamske Republike Iran uskoro odgovoriti i uzvratiti na ovo oružano piratstvo od strane američke vojske - saopćeno je.

Zbog cjelokupne situacije iz Irana su ranije također naglasili kako još uvijek nisu donijeli odluku da li će učestvovati u nastavku pregovora s Amerikom, a koji su trebali biti održani u Pakistanu početkom ove sedmice.

Iranski pregovarački tim je naglasio da neće biti pregovora sve dok je na snazi ​​deklaracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) o pomorskoj blokadi Irana.