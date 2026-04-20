Poznat identitet muškarca koji je ubio osmero djece u Americi

U napadu u američkoj saveznoj državi Luizijani, naoružani napadač ubio je jučer osmero djece u dobi od jedne do 14 godina, prije nego što ga je policija usmrtila tokom potjere vozilom, saopćile su lokalne vlasti.

Policija je identificirala osumnjičenog kao ⁠Šamara Elkinsa (Shamar), podijelila je za Reuters Leigh Anne Evensky, glasnogovornica gradonačelnika Shreveporta.

Tijela sedmero djece pronađena su u kući, dok je osmo upucano dok je pokušavalo pobjeći s krova, rekao je glasnogovornik policijske uprave Shreveporta Christopher Bordelon lokalnoj TV stanici KTBS.

Preliminarne informacije ukazuju na to da su događaji započeli kada je osumnjičenik upucao ženu, a zatim otišao nekoliko blokova dalje do kuće u kojoj su živjela djeca, prema objavi policije Shreveporta na Facebooku.

Bordelon je za KTBS rekao da se radilo o "nevjerojatno strašnom" mjestu zločina.

Napad se dogodio nakon 6 sati ujutro u nedjelju, rekao je Bordelon novinarima. Najmanje 10 ljudi je upucano, rekao je, ne pruživši detalje o statusu preživjelih.

Osumnjičenik je nakon pucnjave ukrao vozilo, a ubijen je kada je policija pucala na vozilo tokom potjere, rekao je glasnogovornik.

- Ovo je tragična situacija, možda najgora koju smo imali u historiji - rekao je gradonačelnik Shreveporta Tom Arceneaux.

Na kasnijoj konferenciji za novinare, senator države Luzijane Sam Jenkins, čiji okrug obuhvaća veći dio Shreveporta, rekao je da pucnjava naglašava potrebu za više resursa za borbu protiv nasilja u porodici.

- Ako imamo nekoga s historijom nasilja u porodici, osigurajmo da ti resursi, ta intervencija bude dostupna na kontinuiranoj i dosljednoj osnovi, kako bismo izbjegli ovo što smo danas ovdje vidjeli - rekao je Jenkins.

Reuters nije mogao odmah utvrditi je li osumnjičenik imao historiju nasilja u porodici.

Ne uključujući nedjeljni incident u Shreveportu, Registar oružanog nasilja navodi najmanje 119 masovnih pucnjava u Sjedinjenim Državama ove godine, u kojima je poginulo 117 ljudi, uključujući 79 djece, a povrijeđeno njih 458.

Prema Registru, masovna pucnjava je incident u kojem su najmanje četiri osobe, ne uključujući napadača, povrijeđene ili ubijene vatrenim oružjem. Prema istom izvoru, Sjedinjene Države prošle su godine imale 407 masovnih pucnjava.