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JUŽNI LIBAN

Izraelski vojnik razbio kip Isusa: IDF objavio da to nisu njihove vrijednosti

Protiv uključenih bit će poduzete odgovarajuće mjere u skladu s nalazima, dodali su

Izraelski vojnik razbio kip Isusa Krista. X

Dž. R.

20.4.2026

Društvenim mrežama proširila se fotografija na kojoj se vidi pripadnik izraelske vojske kako razbija kip Isusa u južnom Libanu zbog čega je uslijedio val osuda.

IDF je prvo objavio da će istražiti slučaj, a zatim je sinoć potvrdio da je fotografija autentična. 

- IDF ovaj incident smatra vrlo ozbiljnim i naglašava da je ponašanje vojnika u potpunosti u suprotnosti s vrijednostima koje se očekuju od pripadnika vojske. Incident se istražuje i trenutno se rješava kroz komandni lanac. Protiv uključenih bit će poduzete odgovarajuće mjere u skladu s nalazima - dodali su iz IDF-a. Vojska je navela i da će pomoći lokalnoj zajednici u obnovi kipa i njegovu vraćanju na mjesto.

Prema navodima pripadnika kršćanske zajednice iz sela Ain Ebel u središnjem dijelu južnog Libana, incident se navodno dogodio u Debelu, maronitskom kršćanskom selu.

Wadie Abunassar, koordinator Kršćanskog foruma u Svetoj zemlji, potvrdio je da je fotografiju primio iz više izvora te je pozvao da se slučaj ne ignorira.

- Nemoguće je ostati nijem pred ovakvim kršenjima - rekao je, pozvavši na provjeru incidenta i podnošenje prijava kako bi počinitelj bio priveden pravdi, ako se potvrdi da se događaj doista dogodio.

# IZRAEL
# LIBAN
# ISUS
# IDF
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