Izraelski vojnik razbio kip Isusa: IDF objavio da to nisu njihove vrijednosti

Društvenim mrežama proširila se fotografija na kojoj se vidi pripadnik izraelske vojske kako razbija kip Isusa u južnom Libanu zbog čega je uslijedio val osuda.

IDF je prvo objavio da će istražiti slučaj, a zatim je sinoć potvrdio da je fotografija autentična.

- IDF ovaj incident smatra vrlo ozbiljnim i naglašava da je ponašanje vojnika u potpunosti u suprotnosti s vrijednostima koje se očekuju od pripadnika vojske. Incident se istražuje i trenutno se rješava kroz komandni lanac. Protiv uključenih bit će poduzete odgovarajuće mjere u skladu s nalazima - dodali su iz IDF-a. Vojska je navela i da će pomoći lokalnoj zajednici u obnovi kipa i njegovu vraćanju na mjesto.