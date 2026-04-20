Hiljade ljudi na ulicama Teherana: "Mir s Trampom možemo postići samo ako dobije batine"

U Teheranu se okupilo hiljade ljudi na ulicama u znak podrške iranskoj vladi, pri čemu su neki izrazili "potpuno nepovjerenje" prema SAD i pozvali iranske dužnosnike da ne popuštaju, prenosi Al Jazeera.

- Sjedinjene Države do sada nisu ispunile nijedno obećanje koje su nam dale, niti su poštovale ijedan sporazum koji su s nama potpisale. Stoga očekujemo da, iako se diplomatski put mora nastaviti, moramo s potpunim nepovjerenjem pristupati Americi koja se dosad nije držala nijedne svoje obaveze - izjavila je Masoumeh Alimohammadi za novinsku agenciju Reuters.

Jedan od demonstranata, Hamidreza Heidari poručio je da se Iranci "ne boje rata".

- Čak i ako ne dođe do samo jednog napada, nego do neprekidnih napada na našu zemlju, mi ćemo sigurno nastaviti dalje s još većom snagom i odlučnošću. No, po mojem mišljenju, s obzirom na razvoj situacije, Sjedinjene Države i Izrael nemaju drugog izbora nego popustiti pred iranskim zahtjevima - rekao je.

Demonstrantkinja Negin Gholizade pozvala je svoju vladu da nastavi prkositi SAD.

- Mir s tim čovjekom možemo postići samo ako dobije takve batine da bude prisiljen pokoriti se, baš kao što je bio prisiljen prije dvije sedmice. Upravo one noći kada nas je htio vratiti u kameno doba, popustio je, prihvatio sve što smo rekli i na to pristao - kazao je.