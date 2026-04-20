Izrael nastavlja s rušenjem Libana uprkos primirju: Sistematski brišu čitava naselja na jugu zemlje

Uprkos prekidu vatre, izraelske snage nastavile su s rušenjem zgrada u južnom Libanu.

Izraelski mediji prenijeli su izjave komandanta koji su kazali da se civilne kuće, javne zgrade i škole sistematski ruše kao dio politike "čišćenja područja" unutar tzv. tampon zone koju su uspostavile izraelske snage.

U izvještaju se navodi da rušenje provode izvođači radova, neki plaćeni na osnovu broja uništenih objekata, te da se čitavi gradovi sravnjeni sa zemljom bez jasne razlike između zgrada koje koristi Hezbolah i drugi.

Izrael je ovaj potez pravdao izjavama da grupa koristi civilnu infrastrukturu u vojne svrhe.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) ranije je rekao da će kuće u selima blizu granice biti srušene prema modelu koji se koristi u Pojasu Gaze za "uklanjanje prijetnji".

Ranije je izraelska vojska objavila kartu "linije raspoređivanja", a koja se proteže do deset kilometara duboko od granice na libansku teritoriju, gdje Izrael planira stvoriti takozvanu tampon zonu.

Prema podacima libanskih vlasti, u izraelskim napadima na zemlju ubijeno je više od 2.200 ljudi.