Američka vojska objavila snimak kad su presreli iranski brod: Marinci se konopcem spustili iz helikoptera

U objavi na mreži X, Centralna komanda SAD saopštila je da su američki marinci helikopterom napustili nosač aviona USS Tripoli i spustili se konopcem na plovilo pod iranskom zastavom.

Američka vojska objavila je snimak koji prikazuje trenutak kada su presreli brod „Touska“ koji je plovio pod iranskom zastavom u Hormuškom moreuzu.

Navedeno je da su SAD onesposobile pogon iranskog broda jer nije poštovao ponovljena upozorenja tokom perioda od šest sati.

Podsjećamo, Tramp je ranije objavio da su američke snage otvorile vatru i zaplijenile teretni brod pod iranskom zastavom nakon što je pokušao proći američku pomorsku blokadu u Omanskom zalivu.

- Danas je teretni brod pod iranskom zastavom, pod nazivom dug skoro 900 stopa i težak gotovo kao nosač aviona, pokušao proći našu pomorsku blokadu i to nije prošlo dobro za njih - napisao je Tramp jučer u objavi na Truth Social.

Povodom novih napetosti u Hormuškom moreuzu oglasio se Centralni štab Iranske revolucionarne garde, te su naglasili da se priprema odgovor na američku akciju.