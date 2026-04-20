Milei zaplesao od sreće: Argentina i Izrael potpisale "Isakov sporazum"

- Inicijativa će okupiti potomke Isaka i narode judeo-kršćanske tradicije, u odbrani slobode i demokratije te u borbi protiv terorizma, antisemitizma i trgovine drogom - naveli su zvaničnici u zajedničkom saopćenju za javnost.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) i argentinski predsjednik Havier Milei (Javier) u Jerusalemu su potpisali „Isakov sporazum“, čime se najavljuje snažnije prisustvo i utjecaj Izraela u Južnoj Americi, a sporazum je prvi put najavljen još 2025. godine i usmjeren je na uspostavljanje i produbljivanje odnosa između Izraela i država zapadne hemisfere.

Također, naveli su kako je i kroz ovaj sporazum cilj borba protiv Irana.

- Članice sporazuma će koordinirati djelovanje protiv iranskih pokušaja da proširi svoje terorističke mreže i operativno prisustvo širom zapadne hemisfere. Inicijativa također nastoji potaknuti koordinaciju i usklađivanje na međunarodnim forumima i promovirati okvir za proširenje saradnje u inovacijama, tehnologiji, trgovini i ekonomskoj otvorenosti - poručili su.

Inicijativa je inspirisana Abrahamovim sporazumom iz 2020. godine između Izraela i nekoliko arapskih zemalja, a potpisivanju je prisustvovao i američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi (Mike Huckabee).

- Ovdje stojim uz dvojicu najvećih saveznika predsjednika Trampa. Ne znam nijednog lidera kojeg on više poštuje ili s kojim ima bližu ličnu vezu. Ovo je historijski trenutak. To neće samo ojačati odnose između Argentine i Izraela, ujedinjene zajedničkim vrijednostima, već će predstavljati i korak ka slobodnijoj i prosperitetnijoj hemisferi - poručio je.

Nakon potpisivanja sporazuma, Havier Milei nije krio sreću te se pridružio i probi za ceremoniju Dana nezavisnosti Izraela koja je održana u Jerusalemu.

On je s članovima benda i drugim pjevačima izašao na scenu te je otpjevao špansku pjesmu "Libre".