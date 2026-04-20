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OMANSKI ZALJEV

Iran lansirao dronove na američke vojne brodove

Nedugo nakon što su američke snage zaplijenile iranski teretni brod

Napali dronovima američke brodove. YouTube

Dž. R.

20.4.2026

Iran je lansirao dronove na američke vojne brodove u Omanskom zaljevu, tvrdi poluslužbena iranska agencija Tasnim bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi, nedugo nakon što su američke snage zaplijenile iranski teretni brod.

Zasad nema izvještaja o šteti. Iransko komandanstvo Khatam al-Anbiya, koje koordinira sve grane oružanih snaga, ranije je američku operaciju nazvalo kršenjem primirja te poručilo da će odgovoriti na, kako su naveli, “čin oružanog piratstva američke mornarice”.

Podsjetimo, američko zapovjedništvo za Bliski istok (CENTCOM) jutros je objavilo snimku na kojoj se vidi kako marinci iz helikoptera upadaju na iranski brod Touska u Omanskom zaljevu.

Prema američkim navodima, brod je prethodno onesposobljen nakon što je razarač USS Spruance otvorio vatru na njegovu strojarnicu, a zatim su marinci preuzeli kontrolu nad plovilom. SAD tvrdi da su prije toga posadi upućena višesatna upozorenja.

Rat između SAD i Irana započeo je nakon američko-izraelskih udara na iranske vojne ciljeve i vodstvo, na što je Teheran odgovorio blokadom Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte.

Sjedinjene Države potom su pokrenule blokadu iranskih luka i rasporedile dodatne snage u Omanskom zaljevu i Arapskom moru, uz obrazloženje da osiguravaju slobodu plovidbe i štite trgovačke brodove.

# NAPAD
# BRODOVI
# IRAN
# SAD
# HORMUŠKI MOREUZ
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