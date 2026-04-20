Iran lansirao dronove na američke vojne brodove

Iran je lansirao dronove na američke vojne brodove u Omanskom zaljevu, tvrdi poluslužbena iranska agencija Tasnim bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi, nedugo nakon što su američke snage zaplijenile iranski teretni brod.

Zasad nema izvještaja o šteti. Iransko komandanstvo Khatam al-Anbiya, koje koordinira sve grane oružanih snaga, ranije je američku operaciju nazvalo kršenjem primirja te poručilo da će odgovoriti na, kako su naveli, “čin oružanog piratstva američke mornarice”.

Podsjetimo, američko zapovjedništvo za Bliski istok (CENTCOM) jutros je objavilo snimku na kojoj se vidi kako marinci iz helikoptera upadaju na iranski brod Touska u Omanskom zaljevu.