Rama hvali Meloni: Sporazum s Italijom jedinstven i neponovljiv

Premijer Albanije Edi Rama pohvalio je italijansku vladu i premijerku Đorđu Meloni (Giorgia Meloni) u intervjuu za italijanski list Il Giornale, naglašavajući snažnu i posebnu saradnju između dvije zemlje.

Govoreći o sporazumu o migrantskim centrima u Albaniji, Rama je istakao da je riječ o jedinstvenom aranžmanu koji se neće ponoviti s drugim državama. Iako su, kako kaže, interes za sličan model pokazale i druge evropske zemlje, jasno je poručio da je ovaj dogovor isključivo vezan za Italiju.

Rama je dodatno naglasio da Meloni ima jasnu stratešku viziju odnosa između dvije zemlje. Prema njegovim riječima, saradnja je u posljednjem periodu prešla s ideja na konkretne projekte, posebno u oblastima infrastrukture, energetike, odbrane i zdravstva.

Osvrćući se na globalnu političku situaciju, Rama je izrazio zabrinutost zbog izazova s kojima se suočavaju zapadne demokratije. Ipak, smatra da Evropa i Sjedinjene Američke Države i dalje imaju snažne resurse. Komentarišući predsjednika SAD Donald Tramp (Trump), rekao je da njegova politika može predstavljati priliku za Evropu da se probudi i redefiniše svoju ulogu.

Na kraju, Rama je govorio o digitalnoj transformaciji Albanije, naglašavajući da je cilj potpuna digitalizacija javnih usluga do 2028. godine. Posebno je izdvojio ulogu virtualne asistentice Diella, koja već pomaže građanima, uz najavu unaprijeđene verzije koja će omogućiti komunikaciju putem glasovnih i video poziva, bez potrebe za pisanjem zahtjeva.