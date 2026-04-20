Iranski ambasador: Ono što Tramp nije postigao ratom, neće postići ni pregovorima

Iranski ambasador u Rusiji, Kazem Jalali, izjavio je da su napadi SAD i Izraela na Iran potpuno propali, te je upozorio Vašington da pregovaračkim putem neće postići ništa više nego ratom. U intervjuu za ruski list Vedomosti, Jalali je rekao da je cilj SAD bio brzo osvojiti Iran i izvršiti promjenu režima, no, kako ističe, nijedan od tih ciljeva nije postignut.

Jalali je naveo da su se američki zahtjevi tokom sukoba drastično mijenjali od želje za promjenom režima do zahtjeva za otvaranjem Hormuškog moreuza, ali ni to im nije uspjelo. Također je komentirao najavljivanu pomorsku blokadu, ističući da ona nema smisla, jer Iran ima čeličnu volju da nastavi svoje djelovanje.

Prema Jalalijevim riječima, rat nije oslabio, nego je zapravo ojačao iransku odlučnost.

- Tramp je bio spreman pristati na iranski plan u 10 tačaka, ali ga je napustio. Ono što nije uspio postići ratom, neće postići ni kroz pregovore - poručio je iranski ambasador.

Jalali je zaključio da pravi pregovori znače postizanje poštenog kompromisa u kojem svi dobivaju, a ne jednostranu korist.