Povijesni trenutak u ratu: Ukrajinci zauzeli položaj bez ijednog vojnika

Ratovanje staro koliko i samo čovječanstvo dobilo je novu dimenziju: dva vojnika s podignutim rukama predaju se i oprezno slijede naredbe koje im dolaze s druge strane. No, ovaj put pred njima nisu stajali ljudi. Umjesto toga, dvojica ruskih vojnika predala su se ukrajinskim kopnenim robotima i dronovima kojima je upravljao operater kilometrima daleko od prve linije fronta. To je budućnost ratovanja koja se već sada događa, piše CNN.

Prvi slučaj u historiji

„Položaj je zauzet bez ijednog ispaljenog metka“, rekao je za CNN Mikola „Makar“ Zinkevič, komandant ukrajinske jedinice koja je izvela operaciju.

Zinkevič, koji u okviru jedinice „NC13“ Treće jurišne brigade upravlja kopnenim robotskim sistemima, naveo je da je riječ o prvom slučaju u historiji gdje su neprijateljski položaj zauzeli i zarobili vojnike isključivo roboti i dronovi, bez prisustva pješadije. Iako je to teško nezavisno potvrditi, izjava pokazuje koliko Ukrajina polaže nade u vlastitu tehnologiju.

Od tada su misije u kojima roboti zamjenjuju vojnike postale svakodnevica za tu jedinicu.

Već godinama nebo iznad Ukrajine vrvi dronovima koji predstavljaju ozbiljnu prijetnju pješadiji. Zbog toga su Ukrajinci počeli razvijati i kopnene dronove – daljinski upravljana vozila na točkovima ili gusjenicama. U početku su služili za evakuaciju ranjenih i dostavu zaliha, ali sve više učestvuju i u borbenim operacijama.

Prednost ovih sistema je što ih je teže uočiti i uništiti u odnosu na klasična vozila. Za razliku od zračnih dronova, mogu djelovati u svim vremenskim uslovima i nositi veći teret. Također su izdržljiviji i imaju duže trajanje baterije.

Krajem prošle godine jedan takav robot, opremljen mitraljezom, uspio je 45 dana zaustavljati rusko napredovanje uz minimalno održavanje i punjenje baterije svaka dva dana.

„Moramo biti svjesni da nikada nećemo imati više ljudstva od neprijatelja. Zato tu prednost moramo ostvariti kroz tehnologiju“, rekao je Zinkevič.

Cilj Ukrajine je da već ove godine zamijeni trećinu pješadije robotima i dronovima.

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su u posljednja tri mjeseca roboti i dronovi izvršili više od 22.000 misija, čime su spašeni brojni životi jer su u najopasnija područja slani strojevi umjesto ljudi.

Stručnjaci smatraju da će ova tehnologija otvoriti ozbiljnu raspravu o budućnosti ratovanja. Iako roboti možda neće moći samostalno držati teritorij, već sada igraju ključnu ulogu u evakuaciji ranjenih, opskrbi, razminiranju i sve češće – u borbi.

Višegodišnji rat natjerao je Ukrajinu da postane jedan od svjetskih lidera u razvoju dronova i robotskih sistema. Taj razvoj dodatno je ubrzan dolaskom Mihajla Fedorova na čelo Ministarstva odbrane, koji je fokus prebacio na tehnologiju i podatke.

Plan uključuje stvaranje sistema koji može u realnom vremenu detektirati prijetnje i presresti većinu projektila i dronova, kao i uspostavljanje „zone uništenja“ duž fronta gdje će roboti djelovati neprekidno.

Ključ uspjeha, prema Zinkeviču, nije samo izum tehnologije, već njena masovna proizvodnja.

Iako ova prednost možda neće sama odlučiti ishod rata, jasno je da Ukrajina trenutno ima tehnološku prednost, posebno u oblasti dronova.

Interes za ukrajinska iskustva

Zbog toga sve više država pokazuje interes za ukrajinska iskustva, posebno one koje troše ogromne sume na obaranje jeftinih dronova skupim projektilima.

Sljedeći korak u razvoju je umjetna inteligencija. Ukrajina već radi na treniranju AI modela koristeći podatke s bojišta, ali mnogi su oprezni kada je riječ o potpunoj autonomiji.

„Konačnu odluku uvijek mora donijeti čovjek“, kaže Zinkevič, naglašavajući rizike koje nosi povjeravanje oružja umjetnoj inteligenciji.

Ipak, napredak je ogroman.

„Da sam ovo govorio 2022. godine, rekao bih da sam lud. Tada je to bila naučna fantastika“, zaključuje.

Danas više nije.