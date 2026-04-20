Strašni prizori iz Graca: Izbio požar, zgradu gutao crni dim, povrijeđeno 20 osoba

U Gracu je u nedjelju navečer izbio požar na stambenom kompleksu, a oblak crnog dima vidio se iz velike udaljenosti.

Vatrogasna jedinica Graca saopćila je da je 20 osoba lakše povrijeđeno. Prva izvještaju Štajerskog Crvenog križa ukazuju na to da je pet osoba prevezeno u bolnice na procjenu nakon udisanja dima.

Alarm je aktiviran u 19:51 sati automatskim protupožarnim alarmom koji se nalazio u blizini izlaza iz prostorije za smeće. Čini se da se plamen zatim proširio na donji dio prizemlja. Vatrogasna jedinica službeno je proglasila požar ugašenim u 21:43.

Holding Graz osigurava autobuse kao smještaj preko noći.

Crveni križ saopćio je kako se deseci porodica neće moći vratiti do ponedjeljka. Holding Graz osigurao je autobuse kao smještaj preko noći za one koji nisu mogli pronaći alternativni smještaj, prenosi tportal.hr.

- Bili smo kod kuće i stajao sam na terasi, onda sam se okrenuo i vidio ogroman, crni dim. Onda sam samo viknuo svojoj djeci: 'Gori, gori! Idemo van!' I onda smo istrčali van i već smo vidjeli mnogo ljudi vani, a i policiju - prepričao je jedan lokalni stanovnik.