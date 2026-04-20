Japan pogodio zemljotres jačine 7,4 stepena po Rihteru: Vlada izdala upozorenje za cunami

Japan je u ponedjeljak navečer po lokalnom vremenu pogodio zemljotres jačine 7,4 stepena po Richteru, a vlada je izdala upozorenje na cunami u sjevernim i sjeveroistočnim dijelovima zemlje.

Epicentar je registriran 114 kilometara od grada Miyako, prema podacima Američkog geološkog zavoda.

Japanska vlada je izdala upozorenje na cunami duž pacifičke obale u Aomoriju, Hokkaidu i Iwateu.

- Oni koji se nalaze u obalnim ili riječnim područjima, odmah se evakuišite na uzvišena i sigurnija mjesta - navodi se u obavještenju vlade.

Japanska meteorološka agencija inavodi kako bi valovi visoki do tri metra mogli pogoditi dijelove japanske obale za manje od 30 minuta. Agencija je naglasila da je riječ o procjenama.