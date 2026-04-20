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NAREĐENA EVAKUACIJA

Japan pogodio zemljotres jačine 7,4 stepena po Rihteru: Vlada izdala upozorenje za cunami

Epicentar je registriran 114 kilometara od grada Miyako

U narednih pola sata se očekuje udar. Facebook

Dž. R.

20.4.2026

Japan je u ponedjeljak navečer po lokalnom vremenu pogodio zemljotres jačine 7,4 stepena po Richteru, a vlada je izdala upozorenje na cunami u sjevernim i sjeveroistočnim dijelovima zemlje.

Epicentar je registriran 114 kilometara od grada Miyako, prema podacima Američkog geološkog zavoda.

Japanska vlada je izdala upozorenje na cunami duž pacifičke obale u Aomoriju, Hokkaidu i Iwateu.

- Oni koji se nalaze u obalnim ili riječnim područjima, odmah se evakuišite na uzvišena i sigurnija mjesta - navodi se u obavještenju vlade.

Japanska meteorološka agencija inavodi kako bi valovi visoki do tri metra mogli pogoditi dijelove japanske obale za manje od 30 minuta. Agencija je naglasila da je riječ o procjenama.

Japanske vlasti provjeravaju postoje li ikakve nepravilnosti na nuklearnoj elektrani Onagawa nakon zemljotresa, izvijestila je japanska javna televizija NHK.

Riječ je o nuklearnoj elektrani Onagawa Nuclear Power Plant na sjeveroistoku Japana, koja je nakon katastrofe u Fukushimi 2011. više puta bila u fokusu javnosti kao primjer postrojenja projektiranog da izdrži snažne potrese i tsunamije, zbog čega se nakon svakog jačeg podrhtavanja rutinski provode dodatne sigurnosne provjere.

# JAPAN
# TSUNAMI
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