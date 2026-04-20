Ambasador BiH Mato Zeko iz Tokija za “Avaz”: Izdata je naredba za evakuaciju oko 170.000 ljudi

Zemljotres snage 7,5 stepeni po Rihteru pogodio je jutros, po našem vremenu, Japan a na snazi je upozorenje na cunami. Naređena je i evakuacija stanovništva u prefekturi Tohoka, na sjeveru zemlje.

Ovdje su potresi veoma česti, pa ovaj nisam posebno osjetio. Radi se o relativno jakom zemljotresu, s epicentrom u moru, ali u neposrednoj blizini grada Kudži. Moguć je cunami u visini od 3 metra i to se prati. Posljednja informacija da je izdata naredba za evakuaciju oko 170.000 ljudi s priobalnog područja. Do luke Kudži je već stigao val visine oko 80 centimetara – kazao je za “Avaz” ambasador BiH u Japanu, Mato Zeko.

Ambasada BiH nema informacije da se u ugroženim područjima nalazi neko od državljana naše zemlje. Bosanaca i Hercegovaca je inače malo u Japanu, ali ranija iskustva ukazuju da se, prilikom turističkih i poslovnih posjeta, mnogi od njih ne prijavljuju ambasadi.

- Zato je uvijek dobro da se, prilikom posjeta svakoj zemlji, jave našim diplomatsko – konzularnim predstavništvima, jer vanredne situacije bilo koje vrste nemoguće je predvidjeti. Inače, Japan ima izuzetno uređen sistem zaštite i spašavanja kada su ovakve situacije u pitanju. I mi prolazimo određene obuke za takve slučajeve – dodaje ambasador Zeko.