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NAFTNE SANKCIJE

Globalno energetsko tržište: SAD produžile izuzeće za rusku naftu

Dozvola važi još mjesec dana uz ograničenja za tri države koje ostaju pod sankcijama

Globalno energetsko tržište: SAD produžile izuzeće za rusku naftu. Pool / AP

I. Š.

20.4.2026

Sjedinjene Američke Države produžile su dozvolu za kupovinu sankcionisane ruske nafte koja se transportuje tankerima za još mjesec dana, navodi se u dokumentu Ministarstva finansija SAD-a.

Prema Uredu za kontrolu strane imovine (OFAC), nafta ukrcana do 17. aprila može se kupovati do 16. maja. Izuzetak ostaju Iran, Kuba i Sjeverna Koreja, na koje se sankcije i dalje primjenjuju.

Ovo je treće produženje od uvođenja mjera, a cilj je stabilizacija globalnog tržišta i sprječavanje naglog rasta cijena energenata. Odluka dolazi nakon pritiska više azijskih zemalja koje ovise o uvozu nafte.

Najveći kupci ruske nafte ostaju Indija i Kina, koje zajedno preuzimaju najveći dio isporuka na svjetskom tržištu.

# NAFTA
# SAD
# RUSIJA
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