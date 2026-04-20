Donald Trump bio isključen iz praćenja spašavanja američkog pilota u Iranu

Prema pisanju The Wall Street Journal, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nije direktno nadgledao operaciju spašavanja američkog pilota u Iranu, a razlog za takvu odluku ležao je u procjeni njegovih najbližih saradnika o potencijalno nepredvidivoj reakciji u kriznoj situaciji.

List navodi da je odluka donesena nakon izuzetno napete noći u Bijeloj kući, tokom koje je oboren američki avion. U tim trenucima Trump je, prema izvorima WSJ-a, reagovao emotivno i s dozom političke zabrinutosti, često se referirajući na sudbinu Jimmy Carter, čiji je izborni poraz 1980. godine bio snažno obilježen iranskom krizom.

Upravo zbog takvog raspoloženja, visoki vojni zvaničnici odlučili su da predsjednika informišu selektivno, fokusirajući se isključivo na ključne momente operacije. Procjena je bila da bi previše detalja, posebno u slučaju komplikacija, moglo dodatno destabilizovati donošenje odluka i potencijalno ugroziti samu misiju, ali i život pilota.

Prema istim izvorima, Trump nije bio upoznat s operativnim problemima na terenu, već je informacije dobijao ograničeno i postepeno, sve do konačnog uspjeha akcije spašavanja.

Zanimljivo je da se ovakav pristup razlikuje od Trumpove javne retorike. Iako je na društvenim mrežama često koristio oštru i prijeteću retoriku prema Iranu, uključujući i dramatične izjave o mogućim posljedicama sukoba, unutar same administracije prevladavao je oprezniji ton.

WSJ navodi da je Trump odbio i prijedlog vojnog vrha o mogućoj operaciji zauzimanja iranskog otoka Hark. Kao ključni razlog naveo je rizik od američkih žrtava i političke posljedice takvog poteza, posebno u kontekstu predstojećih izbora.

Prema tim procjenama, američki vojnici na takvoj lokaciji bili bi izloženi velikom riziku, bez jasnog strateškog opravdanja. Upravo zato, zaključuje list, unutar Bijele kuće ozbiljna opcija invazije na Iran nikada nije bila na stolu, uprkos retorici koja je sugerisala suprotno.