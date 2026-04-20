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PREDSJEDNIK SAD

Tramp: Izrael me nikada nije nagovorio na rat sa Iranom

To su učinili rezultati 7. oktobra, uz moje cjeloživotno mišljenje da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, poručio je Tramp

Donald Tramp. AP

M. Až.

20.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na društvenoj mreži Truth Social povodom trenutne situacije na Bliskom istoku, pri čemu je oštro demantovao spekulacije o tome da Izrael utiče na njegove odluke. Tramp je naglasio da su njegovi stavovi prema Teheranu zasnovani isključivo na američkim nacionalnim interesima i događajima koji su potresli svijet.

- Izrael me nikada nije nagovorio na rat sa Iranom. To su učinili rezultati 7. oktobra, uz moje cjeloživotno mišljenje da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje - poručio je Tramp.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je u istoj objavi kritikovao medije i analitičare, optužujući ih za širenje dezinformacija i namještanje anketa, pri čemu je povukao paralelu sa situacijom u Venecueli.

- Gledam i čitam ove 'Fake News' stručnjake i ankete u potpunoj nevjerici. 90% onoga što kažu su laži i izmišljene priče - dodao je prvi čovjek Bijele kuće.

Tramp je posebno naglasio da očekuje velike promjene u toj državi, direktno spominjući "promjenu režima" kao ključni faktor za bolju budućnost Irana.

- Rezultati u Iranu će biti nevjerovatni – i ako novi lideri Irana (Promjena režima!) budu pametni, Iran može imati sjajnu i prosperitetnu budućnost" - zaključio je Tramp.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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