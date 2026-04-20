Tramp: Izrael me nikada nije nagovorio na rat sa Iranom

- Izrael me nikada nije nagovorio na rat sa Iranom. To su učinili rezultati 7. oktobra, uz moje cjeloživotno mišljenje da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje - poručio je Tramp.

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na društvenoj mreži Truth Social povodom trenutne situacije na Bliskom istoku, pri čemu je oštro demantovao spekulacije o tome da Izrael utiče na njegove odluke. Tramp je naglasio da su njegovi stavovi prema Teheranu zasnovani isključivo na američkim nacionalnim interesima i događajima koji su potresli svijet.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je u istoj objavi kritikovao medije i analitičare, optužujući ih za širenje dezinformacija i namještanje anketa, pri čemu je povukao paralelu sa situacijom u Venecueli.

- Gledam i čitam ove 'Fake News' stručnjake i ankete u potpunoj nevjerici. 90% onoga što kažu su laži i izmišljene priče - dodao je prvi čovjek Bijele kuće.

Tramp je posebno naglasio da očekuje velike promjene u toj državi, direktno spominjući "promjenu režima" kao ključni faktor za bolju budućnost Irana.

- Rezultati u Iranu će biti nevjerovatni – i ako novi lideri Irana (Promjena režima!) budu pametni, Iran može imati sjajnu i prosperitetnu budućnost" - zaključio je Tramp.