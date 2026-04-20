Drama u Pentagonu: Otkriven žestok sukob američkog ministra odbrane i sekretara vojske

Unutar zidova američkog Ministarstva odbrane bukti neviđen sukob između ministra odbrane Pita Hegseta i sekretara Kopnene vojske Dena Driskola. Tenzije koje tinjaju od početka mandata sada su postale javne, a rezultirale su otpuštanjem cijenjenih generala i opasnom borbom za moć u ključnim trenucima za američku vojsku.

Prema pisanju Wall Street Journala, odnosi između dvojice visokih zvaničnika narušeni su od samog početka. Prvi incident dogodio se početkom 2025. godine kada je Driskol, koji je inače dugogodišnji prijatelj potpredsjednika Džej Di Vensa, predložio da on organizuje posjetu Vensa i predsjednika Donalda Trampa vojnicima.

Hegset je na to burno reagovao. Prema izvorima upoznatim sa događajem, povisio je ton i naredio Driskolu da "zna gdje mu je mjesto", jasno mu dajući do znanja ko je šef. Sastanak je naglo prekinut, a to je bio samo početak višemjesečne drame.

Ono što se dugo dešavalo iza zatvorenih vrata, u javnost je isplivalo prošle sedmice. Hegset je 2. aprila iznenada otpustio generala Rendija Džordža, dotadašnjeg načelnika štaba vojske, i to dok je Driskol bio na odmoru sa porodicom.

Prema navodima Wall Street Journala, Hegset je generala otpustio u telefonskom razgovoru koji je trajao manje od minute, bez ikakvog prethodnog upozorenja ili objašnjenja.

Driskol nije krio svoje nezadovoljstvo. Pred američkim kongresmenima je javno iskazao ljubav i poštovanje prema otpuštenom generalu, nazivajući ga "nevjerovatnim liderom". Dodao je i da su on i njegova porodica, čim su čuli vijest, otišli pravo do generalove kuće kako bi ga zagrlili i pružili mu podršku.

Čistke, paranoja i misija u Ukrajini

Odnosi u Pentagonu dodatno su narušeni Hegsetovom sumnjom da predsjednik Tramp planira postaviti Driskola na njegovo mjesto. Driskol ima jaku zaštitu u administraciji zbog bliskosti sa potpredsjednikom Vensom (zajedno su studirali na Jejlu), dok se Hegset u proljeće suočio sa nizom skandala, uključujući i curenje povjerljivih ratnih planova u Signal grupi.

Kako bi učvrstio svoju poziciju, Hegset je počeo sa čistkom u vojnom vrhu, ciljajući oficire bliske Marku Miliju, bivšem načelniku Združenog štaba koji se ranije sukobljavao sa Trampom. Smijenjeno je nekoliko visokopozicioniranih generala.

Dodatni udarac za Hegseta uslijedio je u novembru, kada je Tramp poslao Driskola u Ukrajinu da pomaže u mirovnim pregovorima sa Rusijom. Hegset je bio bijesan što je njegov podređeni dobio tako visok diplomatski zadatak, pa je navodno urgirao kod Bijele kuće da ga povuku sa tog posla, što se privremeno i dogodilo.

Kap koja je prelila čašu desila se početkom 2026. godine zbog liste za unapređenje oficira. Hegset i njegovi saradnici tražili su od Driskola da sa liste za unapređenje u čin generala sa jednom zvjezdicom skine nekoliko imena, uključujući Afroamerikance, žene, te pukovnika Dejva Batlera (bivšeg Milijevog portparola).

Podrška Kongresa i "poruka šutnjom"

Driskol je to uporno odbijao. Uslijedio je žestok sastanak koji je trajao duže od sat vremena, tokom kojeg je Hegset naredio Driskolu da otpusti Batlera. Kada je priča o ovom sukobu dospjela u New York Times, Hegset je posumnjao da je upravo general Džordž bio krtica koja je informacije dala novinarima – i ubrzo ga je otpustio.

Iako Bijela kuća pokušava smiriti strasti izjavama da obojica zvaničnika imaju punu podršku predsjednika Trampa, republikanski zastupnici u Kongresu javno hvale Driskola, dok izražavaju duboko žaljenje zbog Hegsetovog tretmana vojnog vrha u vrijeme globalnih kriza.

Nekoliko dana nakon otpuštanja generala Džordža, Driskol je izdao neobično saopštenje za javnost. Istakao je da mu je čast služiti pod predsjednikom Trampom i poručio: "Nemam namjeru napustiti funkciju ili podnijeti ostavku na mjesto sekretara vojske."

Znakovito, u svojoj izjavi svog šefa, ministra odbrane Hegseta, nije ni spomenuo.