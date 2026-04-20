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Tramp negira navode o savjetima iz Islamabada: Pakistanski general mi nije preporučio ništa o blokadi Irana

Munir nije preporučio ništa o blokadi, izjavio je

Donald Tramp. AP

M. Až.

20.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp danas je demantovao medijske izvještaje prema kojima mu je načelnik pakistanske vojske, general Asim Munir, sugerisao da pomorska blokada Irana predstavlja prepreku u tekućim pregovorima sa Teheranom, javlja agencija Anadolu.

Munir "nije preporučio ništa o blokadi", izjavio je Tramp za list The Hill.

Ovaj demanti uslijedio je nakon što su pakistanski izvori potvrdili za agenciju Anadolu da je Munir tokom telefonskog razgovora poručio Trampu kako je blokada "prepreka u pregovorima" sa Iranom, te da je Tramp navodno odgovorio da će "razmotriti savjet".

Telefonski razgovor obavljen je uoči mogućeg drugog kruga pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Islamabadu, u trenutku dok Pakistan nastavlja da igra ključnu ulogu posrednika između dvije suprotstavljene strane.

# PAKISTAN
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# ASIM MUNIR
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