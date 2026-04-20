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PETER MAĐAR

Novoizabrani premijer: Mađarska će zaustaviti povlačenje iz Međunarodnog krivičnog suda

Izjavio da će poništiti odluku Viktora Orbana iz juna 2025. koja je donesena nakon što je sud izdao nalog za hapšenje Netanjahua

Peter Mađar. AP

Anadolija

20.4.2026

Novoizabrani mađarski premijer u ponedjeljak je najavio da će Budimpešta zaustaviti povlačenje iz Međunarodnog krivičnog suda (MKS), rekavši da moraju biti uhapšeni oni koji dođu u posjetu zemlji, a koje traži sud, javlja Anadolu.

Novoizabrani mađarski premijer Peter Mađar rekao je novinarima u Kongresnom i izložbenom centru Hungexpo u Budimpešti da će zaustaviti povlačenje Mađarske iz Međunarodnog krivičnog suda, proces koji je prošle godine pokrenula odlazeća vlada Viktora Orbana.

Napomenuo je da ako neko ko je član MKS-a i tražena osoba uđe u zemlju, treba biti pritvoren, objavio je mađarski novinski portal Telex.

- Ne moram vam sve reći preko telefona - rekao je kao odgovor na pitanje da li je o tome razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kojeg MKS traži zajedno s Joavom Galantom, bivšim ministrom odbrane Izraela.

Mađar je prošle sedmice najavio da će poništiti Orbanovu odluku iz juna 2025. o napuštanju MKS-a, koja je donesena nakon što je sud izdao nalog za hapšenje Netanjahua.

U međuvremenu, Netanjahu planira prisustvovati ceremoniji u oktobru povodom 70. godišnjice Mađarskog ustanka.

# VIKTOR ORBAN
# MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
# PETER MAGYAR
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