Novoizabrani premijer: Mađarska će zaustaviti povlačenje iz Međunarodnog krivičnog suda

Novoizabrani mađarski premijer u ponedjeljak je najavio da će Budimpešta zaustaviti povlačenje iz Međunarodnog krivičnog suda (MKS), rekavši da moraju biti uhapšeni oni koji dođu u posjetu zemlji, a koje traži sud, javlja Anadolu.

Novoizabrani mađarski premijer Peter Mađar rekao je novinarima u Kongresnom i izložbenom centru Hungexpo u Budimpešti da će zaustaviti povlačenje Mađarske iz Međunarodnog krivičnog suda, proces koji je prošle godine pokrenula odlazeća vlada Viktora Orbana.

Napomenuo je da ako neko ko je član MKS-a i tražena osoba uđe u zemlju, treba biti pritvoren, objavio je mađarski novinski portal Telex.

- Ne moram vam sve reći preko telefona - rekao je kao odgovor na pitanje da li je o tome razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kojeg MKS traži zajedno s Joavom Galantom, bivšim ministrom odbrane Izraela.

Mađar je prošle sedmice najavio da će poništiti Orbanovu odluku iz juna 2025. o napuštanju MKS-a, koja je donesena nakon što je sud izdao nalog za hapšenje Netanjahua.

U međuvremenu, Netanjahu planira prisustvovati ceremoniji u oktobru povodom 70. godišnjice Mađarskog ustanka.