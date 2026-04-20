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VAŠINGTON

Izrael i Libanon održat će drugi krug pregovora za tri dana u SAD-u

Kako je navedeno, pregovori će biti održani na nivou ambasadora u sjedištu State Departmenta

Prvi krug pregovora. AP

M. Až.

20.4.2026

Izraelski i libanski predstavnici održat će drugi krug pregovora u Vašingtonu za tri dana, saopćio je danas glasnogovornik State Departmenta.

Kako je navedeno, pregovori će biti održani na nivou ambasadora u sjedištu State Departmenta.

Izrael će predstavljati njegov ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama Jehiel Lajter (Yechiel Leiter), rekao je jedan izvor za Reuters.

Ovo će biti prvi razgovori između dvije strane otkako je stupilo na snagu desetodnevno primirje između Izraela i Libana.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je prije četiri dana da je pristao na privremeni desetodnevni prekid vatre u Libanu kako bi se omogućilo vrijeme za oblikovanje inicijative američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) za mirovni sporazum između Izraela i Libana.

# IZRAEL
# LIBAN
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