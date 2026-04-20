Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZBOG PRIČE O OPIJANJU

Direktor FBI-ja Kaš Patel tuži magazin The Atlantic za 250 miliona

Iz The Atlantica su saopćili da u potpunosti stoje iza svog teksta te da će se "oštro braniti od ove neosnovane tužbe"

Kaš Patel. AP

M. Až.

20.4.2026

Direktor Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel (Kash Patel) podnio je u ponedjeljak tužbu vrijednu 250 miliona dolara protiv magazina The Atlantic. Patel tvrdi da je tekst u kojem se govori o njegovom navodnom opijanju neistinit i da predstavlja "zlonamjeran napad".

Iz The Atlantica su saopćili da u potpunosti stoje iza svog teksta te da će se "oštro braniti od ove neosnovane tužbe".

U članku objavljenom u petak na portalu ovog magazina, autorica Sara Ficpatrik (Sarah Fitzpatrick) navodi da Patel strahuje od gubitka posla i da "za to ima dobre razloge – uključujući i ono što su svjedoci opisali kao epizode teškog opijanja".

Njegovo ponašanje, koje, kako se navodi, uključuje "očigledno pijanstvo i neobjašnjive izostanke s posla", izazvalo je zabrinutost među zvaničnicima FBI-ja i Ministarstva pravde, piše The Atlantic. Pored magazina, tužbom je obuhvaćena i sama autorica Ficpatrik.

U tužbi podnesenoj Okružnom sudu u Vašingtonu (Washington) Patel je negirao sve navode, optuživši magazin da se oslanja na anonimne izvore. S druge strane, Ficpatrik ističe da je razgovarala s više od dvadeset sagovornika kojima je garantovala anonimnost kako bi mogli "slobodno govoriti o osjetljivim informacijama i privatnim razgovorima".

- Tuženi ne mogu izbjeći odgovornost za svoje zlonamjerne laži skrivajući se iza izmišljenih izvora - navodi se u tužbi.

# FBI
# KASH PATEL
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.