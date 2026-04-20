Direktor FBI-ja Kaš Patel tuži magazin The Atlantic za 250 miliona

Direktor Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel (Kash Patel) podnio je u ponedjeljak tužbu vrijednu 250 miliona dolara protiv magazina The Atlantic. Patel tvrdi da je tekst u kojem se govori o njegovom navodnom opijanju neistinit i da predstavlja "zlonamjeran napad".

Iz The Atlantica su saopćili da u potpunosti stoje iza svog teksta te da će se "oštro braniti od ove neosnovane tužbe".

U članku objavljenom u petak na portalu ovog magazina, autorica Sara Ficpatrik (Sarah Fitzpatrick) navodi da Patel strahuje od gubitka posla i da "za to ima dobre razloge – uključujući i ono što su svjedoci opisali kao epizode teškog opijanja".

Njegovo ponašanje, koje, kako se navodi, uključuje "očigledno pijanstvo i neobjašnjive izostanke s posla", izazvalo je zabrinutost među zvaničnicima FBI-ja i Ministarstva pravde, piše The Atlantic. Pored magazina, tužbom je obuhvaćena i sama autorica Ficpatrik.

U tužbi podnesenoj Okružnom sudu u Vašingtonu (Washington) Patel je negirao sve navode, optuživši magazin da se oslanja na anonimne izvore. S druge strane, Ficpatrik ističe da je razgovarala s više od dvadeset sagovornika kojima je garantovala anonimnost kako bi mogli "slobodno govoriti o osjetljivim informacijama i privatnim razgovorima".

- Tuženi ne mogu izbjeći odgovornost za svoje zlonamjerne laži skrivajući se iza izmišljenih izvora - navodi se u tužbi.