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POTPUNI PREOKRET

Mađar najavio hapšenje Netanjahua ukoliko dođe u Mađarsku

Ako neko uđe na teritoriju države koja je članica ICC-a, a za tom osobom je raspisana potjernica, onda ona mora biti lišena slobode, rekao je

Mađar i Netanjahu. Screenshot

M. Až.

20.4.2026

Izborni pobjednik i budući premijer Mađarske Peter Mađar (Peter Magyar) izjavio je da bi naredio hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) ukoliko bi došao u Mađarsku.

On je naveo: "Jasno sam stavio do znanja da Mađarska namjerava ostati članica Međunarodnog krivičnog suda (ICC). Ako neko uđe na teritoriju države koja je članica ICC-a, a za tom osobom je raspisana potjernica, onda ona mora biti lišena slobode".

Podsjetimo, Mađarska, kojom je ranije upravljao premijer Viktor Orban, u aprilu prošle godine objavila je da se povlači iz Međunarodnog krivičnog suda. Ta odluka je saopćena svega nekoliko minuta prije nego što je Orban u Budimpešti ugostio Netanjahua.

Mađarski mediji su tada izvijestili da je najava povlačenja uslijedila upravo kako bi se omogućila posjeta Netanjahua.

- Proces povlačenja bit će pokrenut u četvrtak, u skladu s ustavnim i međunarodnopravnim obavezama Mađarske - izjavio je tada Orbanov glasnogovornik Zoltan Kovač (Zoltan Kovacs).

Međunarodni krivični sud izdao je u novembru 2024. godine nalog za hapšenje Netanjahua zbog zločina počinjenih u Pojasu Gaze.

# MAĐARSKA
# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
# PETER MAGYAR
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