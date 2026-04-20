Tramp žestoko opleo po Obami i Bajdenu, pa objasnio kakav sporazum hoće da napravi s Teheranom

- Sporazum koji pravimo s Iranom bit će mnogo bolji od JCPOA, poznatijeg kao "Iranski nuklearni sporazum", koji su sastavili Barak Husein Obama i Pospani Džo Bajden, što je jedan od najgorih sporazuma ikada napravljenih, a koji se tiče bezbjednosti naše zemlje. To je bio zagarantovan put do nuklearnog oružja, što se neće i ne može dogoditi sa sporazumom na kojem mi radimo. Oni su im zapravo dali 1,7 milijardi dolara u gotovini, utovareno u Boing 757 i odletjeli u Iran da bi iransko rukovodstvo to trošilo kako god želi. Ispraznili su sav keš iz banaka u Vašingtonu, Virdžiniji i Merilendu. Ti bankari su rekli da nikada ranije nisu vidjeli ništa slično. Pored toga, Iranu su isplaćene stotine milijardi dolara. Da ja nisam raskinuo taj "sporazum", nuklearno oružje bi bilo upotrijebljeno protiv Izraela i širom Bliskog istoka, uključujući i naše cijenjene američke vojne baze. Lažne vijesti, poput onog nebitnog "novinara" Vashington Posta Dejvida Ignejtiusa (David Ignatius), vole da pričaju o JCPOA, iako znaju da je bio opasan i potpuna sramota za našu zemlju. Ako se dogovor postigne pod "Trampom", on će garantovati mir, bezbjednost i sigurnost, ne samo za Izrael i Bliski istok, već i za Evropu, Ameriku i svuda drugo. To će biti nešto na šta će cijeli svijet biti ponosan, umjesto godina sramote i poniženja koje smo bili primorani da trpimo zbog nesposobnog i kukavičkog rukovodstva! Predsjednik Donald J. Tramp - objavio je američki predsjednik na Truth Social.