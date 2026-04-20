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HOROR

Majka i šestoro djece poginuli u eksploziji u porodičnoj kući

Vatrogasci koji su gasili požar izjavili su da po dolasku na mjesto nesreće nije bilo moguće spasiti osobe koje su se nalazile u kući

SAD: Majka i šestoro djece poginuli u eksploziji. Platforma X

M. Až.

20.4.2026

Majka i šestero djece, uzrasta od tri do 11 godina, poginuli su u eksploziji koja je izazvala požar u porodičnoj kući u Mil Holu u američkoj saveznoj državi Pensilvanija, prenosi AP.

Uzrok eksplozije i dalje nije utvrđen i predmet je istrage, a kao jedna od mogućnosti spominje se curenje propana, iako vanjski rezervoari tog plina nisu eksplodirali niti su, prema dosadašnjim informacijama, direktno doprinijeli eksploziji i požaru.

Vatrogasci koji su gasili požar izjavili su da po dolasku na mjesto nesreće nije bilo moguće spasiti osobe koje su se nalazile u kući, te da su tijela žrtava pronađena tek nakon što je požar ugašen i izvršena pretraga objekta.

# EKSPLOZIJA
# SAD
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