Majka i šestoro djece poginuli u eksploziji u porodičnoj kući

Majka i šestero djece, uzrasta od tri do 11 godina, poginuli su u eksploziji koja je izazvala požar u porodičnoj kući u Mil Holu u američkoj saveznoj državi Pensilvanija, prenosi AP.

Uzrok eksplozije i dalje nije utvrđen i predmet je istrage, a kao jedna od mogućnosti spominje se curenje propana, iako vanjski rezervoari tog plina nisu eksplodirali niti su, prema dosadašnjim informacijama, direktno doprinijeli eksploziji i požaru.

Vatrogasci koji su gasili požar izjavili su da po dolasku na mjesto nesreće nije bilo moguće spasiti osobe koje su se nalazile u kući, te da su tijela žrtava pronađena tek nakon što je požar ugašen i izvršena pretraga objekta.