Tramp se opet oglasio: "Kažu da sam pod pritiskom da postignem sporazum s Iranom, to nije istina"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) poručio je da nije pod pritiskom da postigne sporazum s Iranom, optužujući demokrate da potkopavaju poziciju Sjedinjenih Američkih Država.
U objavi na društvenoj mreži Truth Social odbacio je navode medija o pritiscima te istakao da će pitanje Irana riješiti "ispravno", ispravljajući, kako kaže, "nered" koji su ostavili njegovi prethodnici.
- Demokrati čine sve što mogu kako bi naštetili vrlo snažnoj poziciji u kojoj se nalazimo u odnosu na Iran. Iako je Prvi svjetski rat trajao 4 godine, 3 mjeseca i 14 dana, Drugi svjetski rat 6 godina i 1 dan, Korejski rat 3 godine, 1 mjesec i 2 dana, Vijetnamski rat 19 godina, 5 mjeseci i 29 dana, a Irak 8 godina, 8 mjeseci i 28 dana, oni vole govoriti da sam obećao poraziti Iran za 6 sedmica, a zapravo je, s vojnog stajališta, to bilo mnogo brže od toga, ali neću dopustiti da požuruju Sjedinjene Američke Države u sklapanju sporazuma koji nije onoliko dobar koliko bi mogao biti.
Čitam u lažnim vijestima da sam pod 'pritiskom' da postignem sporazum. To nije istina! Nisam pod nikakvim pritiskom, iako će se sve dogoditi relativno brzo. Vrijeme nije moj neprijatelj, jedino što je važno jeste da konačno, nakon 47 godina, riješimo nered koji su drugi predsjednici dopustili jer nisu imali hrabrosti ni predviđanja učiniti ono što je trebalo u vezi s Iranom.
U tome smo i to će biti učinjeno kako treba, i nećemo dopustiti slabim i jadnim demokratama, izdajnici svi, koji godinama govore o opasnostima Irana i da se nešto mora poduzeti, a sada, kada ja to činim, umanjuju postignuća naše vojske i Trampove administracije.
Ovo se provodi savršeno, u razmjerama poput Venezuele, samo kao veća i složenija operacija. Rezultat će biti isti. U svom prvom mandatu izgradio sam najjaču vojsku koju je naša zemlja ikada imala, uključujući i osnivanje Svemirskih snaga. U svom drugom mandatu pravilno i razborito koristim našu vojsku kako bih riješio probleme koje su nam ostavili drugi, s mnogo manje razumijevanja ili sposobnosti - napisao je Tramp.