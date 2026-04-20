Tramp se opet oglasio: "Kažu da sam pod pritiskom da postignem sporazum s Iranom, to nije istina"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) poručio je da nije pod pritiskom da postigne sporazum s Iranom, optužujući demokrate da potkopavaju poziciju Sjedinjenih Američkih Država.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social odbacio je navode medija o pritiscima te istakao da će pitanje Irana riješiti "ispravno", ispravljajući, kako kaže, "nered" koji su ostavili njegovi prethodnici.

- Demokrati čine sve što mogu kako bi naštetili vrlo snažnoj poziciji u kojoj se nalazimo u odnosu na Iran. Iako je Prvi svjetski rat trajao 4 godine, 3 mjeseca i 14 dana, Drugi svjetski rat 6 godina i 1 dan, Korejski rat 3 godine, 1 mjesec i 2 dana, Vijetnamski rat 19 godina, 5 mjeseci i 29 dana, a Irak 8 godina, 8 mjeseci i 28 dana, oni vole govoriti da sam obećao poraziti Iran za 6 sedmica, a zapravo je, s vojnog stajališta, to bilo mnogo brže od toga, ali neću dopustiti da požuruju Sjedinjene Američke Države u sklapanju sporazuma koji nije onoliko dobar koliko bi mogao biti.