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JAVLJAJU LIBANSKI MEDIJI

Šestero povrijeđenih u izraelskom napadu na jugu Libana

Nacionalna novinska agencija, pozivajući se na Ministarstvo zdravstva, objavila je da je meta napada bio grad Qaqqaiyat al-Jisr u okrugu Nabatieh

Šestero povrijeđenih u izraelskom napadu. Platforma X

M. Až.

20.4.2026

Šest osoba je povrijeđeno u izraelskom zračnom napadu na grad na jugu Libana u ponedjeljak, uprkos prekidu vatre kojeg je sponzorisao SAD, objavili su libanski mediji, prenosi Anadolu.

Nacionalna novinska agencija, pozivajući se na Ministarstvo zdravstva, objavila je da je meta napada bio grad Qaqqaiyat al-Jisr u okrugu Nabatieh.

Od 2. marta Izrael provodi ofanzivu u Libanu u kojoj je, prema libanskim vlastima, ubijeno oko 2.300 ljudi, ranjeno više od 7.500 i raseljeno više od milion.

Američki predsjednik Donald Tramp u četvrtak je objavio desetodnevni prekid vatre između Libana i Izraela.

# IZRAEL
# LIBAN
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