Aragči: Iran razmatra naredne poteze u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) u telefonskom razgovoru sa svojim pakistanskim kolegom poručio je da će Iran razmotriti "sve aspekte i odlučiti o daljem putu" kada je riječ o odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Aragči je naveo da prepreke "nastavku diplomatskog procesa" uključuju, kako kaže, "provokativne akcije i ponovljena kršenja primirja" od strane Sjedinjenih Američkih Država.

"Prijeteća retorika"

On je dodao da među spornim potezima vidi i "prijetnje i miješanje" u iranske komercijalne brodove, kao i "kontradiktorne stavove i prijeteću retoriku prema Iranu".

U odvojenom telefonskom razgovoru sa ruskim kolegom, Aragči je poručio da će Iran "pratiti akcije" Sjedinjenih Američkih Država i "donijeti odgovarajuću odluku kako bi zaštitio svoje interese i nacionalnu sigurnost", javlja BBC.

U oba saopćenja nije precizirano da li će Iran učestvovati u razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama u Islamabadu.

Sankcije EU

U međuvremenu, dva neimenovana diplomata Evropske unije izjavila su za Reuters da će EU proširiti kriterije svojih sankcija protiv Irana kako bi obuhvatila i osobe odgovorne za blokadu Hormuškog moreuza.

- Postignut je politički dogovor među ambasadorima da ćemo promijeniti kriterije u režimu sankcija protiv Irana kako bismo mogli uvrstiti i osobe i subjekte odgovorne za ometanje slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu - rekao je jedan od diplomata.

Ovaj mehanizam omogućava stavljanje pojedinaca i kompanija pod sankcije, dok Evropska komisija upravlja sektorskim ograničenjima.

Hormuški moreuz

Više od deset tankera prošlo je kroz Hormuški moreuz nakon što je Iran privremeno objavio njegovo otvaranje. Međutim, situacija se ponovo zaoštrila nakon što su Sjedinjene Američke Države zaplijenile iranski teretni brod i nastavile pomorsku blokadu iranskih luka.

Podsjećamo, u januaru je Evropska unija proglasila Iranski korpus čuvara revolucije "terorističkom organizacijom", a u martu je proširila sankcije na iranske zvaničnike zbog kršenja ljudskih prava.