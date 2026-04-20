Šokantne glasine o zavjeri protiv Putina: Elita se sprema na udar?

U Moskvi se sve glasnije šire tvrdnje o dubokim podjelama unutar kremaljske elite, dok pojedini analitičari upozoravaju da se Vladimir Putin suočava s rastućim unutrašnjim pritiskom koji bi mogao ugroziti njegovu dugogodišnju vlast. Prema navodima ruskih opozicionih krugova i zapadnih medija, napetosti unutar političke, sigurnosne i poslovne elite Rusije postaju sve teže skrivene.

Pukotine u odnosima

Rat u Ukrajini, stroge zapadne sankcije i dugotrajna ekonomska izolacija, kako se navodi, doveli su do ozbiljnih pukotina u odnosima koji su decenijama održavali stabilnost kremaljskog sistema.

Ruski sociolog Igor Eidman, koji živi u egzilu u Njemačkoj, tvrdi da se po prvi put nakon dugo vremena interesi ljudi iz Putinovog najbližeg kruga značajno razilaze od interesa samog predsjednika.

- To je potencijalno vrlo opasna situacija za kremaljsko rukovodstvo - upozorio je Eidman, dodajući da dio elite sve više brine o očuvanju vlastitog bogatstva i utjecaja, koji su ozbiljno ugroženi zapadnim sankcijama i gubitkom pristupa međunarodnim tržištima, piše londonlovesbusiness.com.

"Operacija Sumrak"

Slične ocjene iznosi i ruski pisac i komentator Maksim Kalašnjikov, koji ukazuje na sve veći jaz između vrha Kremlja i dijela ekonomske i administrativne elite. Oligarsi i veliki poslovni akteri, koji su godinama bili ključni oslonac Putinovog sistema, sada se, prema tim tvrdnjama, sve više osjećaju pogođeni ratom koji donosi gubitke umjesto koristi. U Estoniji su se pojavile i spekulacije o mogućoj "Operaciji Sumrak" (Operation Twilight), navodnom unutrašnjem izazovu Putinovoj vlasti.

Iako ne postoje potvrđeni dokazi o organizovanom pokušaju državnog udara, glasine se šire Moskvom i izazivaju zabrinutost među posmatračima. Većina analitičara ipak naglašava da Putin i dalje čvrsto kontroliše ključne sigurnosne službe i političke institucije, koje ostaju temelj njegove moći.

Do sada nije bilo nezavisne potvrde bilo kakvog aktivnog plana protiv ruskog predsjednika, a većina tvrdnji ostaje na nivou neprovjerenih spekulacija iz opozicionih i emigrantskih krugova.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da dugotrajni rat, ekonomski pritisak i rastuće nezadovoljstvo unutar elite stvaraju prostor za nestabilnost. Ako se interesi kremaljskih moćnika nastave udaljavati od Putinovih, situacija bi, kako navode, u budućnosti mogla postati znatno opasnija nego što se sada čini.

Kremlj se za sada ne oglašava o ovim tvrdnjama, dok zvaničnici i dalje insistiraju na slici jedinstva i stabilnosti, zaključuje londonlovesbusiness.com.