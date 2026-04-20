Video / Naoružani napadač drži taoce kod piramida Teotihuakana: Otvorio vatru, jedna osoba poginula!

Naoružani napadač otvorio je vatru danas na arheološkom lokalitetu piramida Teotihuakana, koji se nalazi oko 40 kilometara sjeveroistočno od Meksiko Sitija, javljaju meksički mediji. U pucnjavi je ubijena jedna turistkinja iz Kanade, dok je napadač nakon incidenta izvršio samoubistvo na Piramidi Mjeseca, drugoj po veličini piramidi na ovom arheološkom lokalitetu, visokoj 43 metra.

Nekoliko posjetilaca povrijeđeno je u panici tokom pokušaja bijega, a troje ih je zadobilo teže povrede.