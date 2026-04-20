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DRAMA U MEKSIKU

Video / Naoružani napadač drži taoce kod piramida Teotihuakana: Otvorio vatru, jedna osoba poginula!

Policijske snage blokirale su cijelo područje

Naoružani napadač drži taoce kod piramida Teotihuakana. Platforma X

M. Až.

20.4.2026

Naoružani napadač otvorio je vatru danas na arheološkom lokalitetu piramida Teotihuakana, koji se nalazi oko 40 kilometara sjeveroistočno od Meksiko Sitija, javljaju meksički mediji.

U pucnjavi je ubijena jedna turistkinja iz Kanade, dok je napadač nakon incidenta izvršio samoubistvo na Piramidi Mjeseca, drugoj po veličini piramidi na ovom arheološkom lokalitetu, visokoj 43 metra.

Nekoliko posjetilaca povrijeđeno je u panici tokom pokušaja bijega, a troje ih je zadobilo teže povrede.

Meksička televizija objavila je snimak na kojem se vidi trenutak kada naoružani muškarac otvara vatru na lokaciji koja je jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija i godišnje privlači veliki broj posjetilaca iz cijelog svijeta.

Motivi napadača za sada nisu poznati.

Policijske snage blokirale su cijelo područje i sprovode istragu.

# PUCNJAVA
# TAOCI
# MEKSIKO
# TEOTIHUACAN
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