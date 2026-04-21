Hezbolah intenzivirao napade: IDF nabavlja 12.000 dronova

Hezbolah je intenzivirao napade dronovima iz južnog Libana zbog čega su kopnene snage IDF-a i Direkcija za nabavke izraelskog ministarstva odbrane pokrenule tender za kupovinu 12.000 izraelskih FPV jurišnih dronova.

Posljednjih sedmica Hezbolah je znatno pojačao upotrebu dronova u južnom Libanu, a glasnogovornik IDF-a je naveo da je jedinica Egoz jučer "likvidirala jednog pripadnika Hezbolaha koristeći jurišni dron", najvjerovatnije tipa Bat kompanije Xtend.

Kontrast cijena

Kompanija Xtend je prošle godine dobila tender Ministarstva odbrane za proizvodnju i isporuku 5.000 jeftinijih jurišnih dronova. Taj ugovor izazvao nezadovoljstvo u industriji jer je tražio modele s niskom profitnom maržom i uključivao kinesku komponentu, odnosno videopredajnik proizveden u Hong Kongu.

Novi tender predviđa kupovinu 12.000 FPV jurišnih dronova kojima se upravlja uz pomoć naočala za virtuelnu stvarnost i joysticka, a imaju i dodatke poput kamera za noćno osmatranje.

Cijena svakog od ovih dronova procjenjuje se na 20.000 do 25.000 šekela, što je višestruko više od oko 3.500 šekela po komadu, koliko je vojska plaćala ranije naručene modele. Ukupna vrijednost tendera mogla bi doseći oko 30 miliona šekela.

Novi uslovi više ne traže upotrebu kineskih elektronskih komponenti te garantiraju zapadni lanac snabdijevanja, nakon kritika da uvoz dronova i dijelova iz Kine mogao ugroziti sigurnost podataka u ratnim operacijama. I dalje znatan dio izviđačkih i obavještajnih dronova IDF-a dolazi iz kineskih serija, uključujući DJI i Autel.

Stručnjaci ukazuju na kontrast između visokih cijena koje plaća IDF i pristupačnog arsenala Hezbolaha. Prema procjenama američkog instituta FDD, Hezbolah svoje FPV dronove jeftino sklapa u domaćoj proizvodnji, koristeći nacrte koje dobija od ruske vojske. Ti mali dronovi koštaju oko 400 do 500 dolara po komadu, imaju četiri motora i dijelove koji se mogu odštampati 3D tehnologijom ili slobodno naručiti preko platformi poput AliExpressa i Amazona.

Trend u ratovima

Broj od 12.000 dronova iz izraelskog tendera stručnjaci smatraju relativno malim u odnosu na trendove u drugim ratovima. U Ukrajini dronovi na frontu praktično onemogućavaju manevrisanje vojnika i oklopa na širini od oko 30 kilometara, pa su potrebne posebne mjere za njihovo obaranje.

Vodeće ličnosti izraelske odbrambene industrije smatraju da je rat dronovima tek u začetku i da će jurišni dron postati pandan ručnoj bombi ili raketnom bacaču, sredstvu koje vojnik može usmjeriti ka neprijatelju i bez direktne vidljivosti.

Među ponuđačima na novom tenderu su Ondas Holdings, dosadašnji nosilac ugovora Xtend, koji snabdijeva i američku vojsku, te izraelska kompanija Robotican, proizvođač dronova Rooster.