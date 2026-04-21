Premijer Češke: Spremni smo na nuklearne razgovore sa Francuskom, želimo se uključiti

Češki premijer Andrej Babiš poručio je da je njegova zemlja spremna započeti razgovore o svojoj ulozi u francuskom planu proširenog nuklearnog odvraćanja u Evropi, a naglašava da će proces zahtijevati vrijeme i detaljne konsultacije s partnerima.

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) još u martu najavio je da će Francuska proširiti svoj nuklearni arsenal i ojačati odvraćanje kroz dosad neviđenu saradnju s evropskim partnerima. Babiš je istakao da bi Češka, iako je riječ o ne-nuklearnoj članici NATO-a, željela biti dio tih razgovora.

- Zainteresirani smo za ove inicijative i moramo razgovarati o detaljima i tražiti neki vid uključenja - rekao je Babiš na konferenciji za novinare, dodajući da Češka ima sposobne kompanije i vojsku koje mogu doprinijeti.

U video poruci objavljenoj na Facebooku naveo je da želi pristupiti francuskoj inicijativi te da smatra Francusku idealnim evropskim saveznikom.

Njemačka je već uspostavila posebnu nuklearnu radnu grupu koja se bavi pitanjima odvraćanja, dok je poljski premijer Donald Tusk potvrdio da je Poljska u razgovorima s Francuskom i drugim evropskim saveznicima o istoj temi. Time se produbljuje rasprava o tome kako evropske zemlje mogu zajednički jačati vlastite kapacitete odvraćanja.

Iako se Evropska unija u sigurnosnoj sferi sve više okreće unutarevropskim rješenjima, Babiš je naglasio da za Prag ostaje ključna uloga Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u evropskoj odbrani.

Istakao je da Češka Republika i dalje smatra Sjedinjene Američke Države svojim važnim saveznikom i da se taj odnos neće mijenjati.