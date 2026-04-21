Ubijena Kanađanka na piramidama Teotihuacana u Meksiku, napadač počinio samoubistvo

Nakon što je muškarac otvorio vatru na piramidama i ruševinama u Teotihuacánu, jedna 32-godišnja Kanađanka je ubijena, a nekoliko osoba je povrijeđeno. Napadač je potom počinio samoubistvo.

- Uslijedilo je veliko guranje i panika, svi su istovremeno trčali da izađu - rekao je britanski par za BBC, opisujući haotične scene.

Policija je na mjestu događaja pronašla vatreno oružje, oružje s oštricom i metke.

Kanadska ministrica vanjskih poslova Anita Anand, potvrdila je da je u incidentu poginuo jedan Kanađanin, a drugi ranjen.

Rekla je da kanadski konzularni službenici pružaju pomoć.

Sekretar za državnu sigurnost Cristóbal Castañeda Camarillo rekao je novinarima u ponedjeljak da su među povrijeđenima dva Kolumbijca, jedan Rus i jedan Kanađanin.

Identitet napadača još nije objavljen, a zvaničnici nisu otkrili motiv pucnjave.

Britanski par iz Londona, koji nije želio biti imenovan, govorio je o pucnjavi i nezadovoljstvu zbog nedostatka koordinirane akcije.

- Nije bilo nikakve koordinirane evakuacije - mogli smo vidjeti da su zvaničnici trčali okolo, ali niko od njih nije nikome govorio da ode - rekli su za BBC.

Dodali su da nisu bili podvrgnuti nikakvim sigurnosnim provjerama prilikom ulaska na lokaciju, uprkos tome što su sa sobom imali ruksak.

Teotihuacán je drevni grad, dom masivnih piramida, a datira još od vremena Asteka.

Vlada meksičke savezne države ranije ovog mjeseca objavila je da će to biti mjesto impresivne noćne predstave za turiste tokom Svjetskog prvenstva ovog ljeta.