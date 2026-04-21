Vens danas stiže u Islamabad, trebali bi početi pregovori SAD i Irana

Džej Di Vens (JD Vance), potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, trebao bi danas stići u Islamabad na čelu američke diplomatske delegacije, ukoliko Iran pristane na nastavak pregovora u glavnom gradu Pakistana.

Prisila na kapitulaciju

Kako navode svjetski mediji, Vance bi na put krenuo zajedno sa specijalnim izaslanikom Donalda Trampom (Trump), Stivom Vitkofom (Steve Witkoff), te predsjednikovim zetom Džaredom Kušnerom (Jaredom Kushnerom). Ipak, iz Teherana stižu poruke opreza, uz upozorenje da i dalje postoji "duboko historijsko nepovjerenje" prema Sjedinjenim Državama.

Iranski predsjednik Masud Pežeskijan (Masoud Pezeshkian) izjavio je da vlasti u Teheranu zabrinjavaju "nekonstruktivni i kontradiktorni signali američkih zvaničnika", ocjenjujući da oni predstavljaju pokušaj da se Iran prisili na kapitulaciju.

- Iranci se ne pokoravaju sili - poručio je.

Uprkos tome, jedan visoki iranski zvaničnik rekao je za Reuters da Teheran "pozitivno razmatra" učešće u novoj rundi razgovora, a delegaciju bi, ukoliko Vens zaista doputuje, ponovo mogao predvoditi predsjednik parlamenta Mohammad Bager Galibaf (Bagher Ghalibaf).

Galibaf je, međutim, poručio da Iran neće pristati na pregovore pod prijetnjama, dodajući da je zemlja "spremna otkriti nove karte na bojnom polju". Optužio je Trampa da pokušava pregovarački sto pretvoriti u "sto za predaju" ili opravdanje za nove ratne poteze.

Realna prijetnja

Teheran istovremeno traži ukidanje američke blokade Hormuškog moreuza, dok Tramp ponavlja zahtjev da Iranu nikada ne smije biti dopušten razvoj nuklearnog oružja, čak izražavajući spremnost na direktan susret s iranskim liderima.

Zbrku je dodatno izazvala izjava američkog predsjednika za New York Post da Vens i njegov tim "već kreću", što su američki zvaničnici ubrzo demantovali, pojašnjavajući da je polazak planiran za utorak ujutro i to samo ako pregovori budu potvrđeni.

Moguća druga runda ključnih pregovora o okončanju rata, koji je započeo krajem februara nakon američko-izraelskog bombardovanja Irana, mogla bi biti održana u srijedu. U pozadini ostaje realna prijetnja obnove sukoba.

Tramp je naveo da dvosedmično primirje ističe u srijedu navečer po vašingtonskom vremenu, produženo za dodatna 24 sata kako bi se omogućili razgovori u Islamabadu. Ipak, naglasio je da je “vrlo malo vjerovatno” da će primirje biti dodatno produženo, nagovještavajući mogućnost nastavka bombardovanja.

Raniji pregovori, koje je predvodio Vens, trajali su 21 sat, ali su propali jer Iran nije pristao na američke zahtjeve da obustavi obogaćivanje uranija i preda svoje zalihe visoko obogaćenog materijala.

U međuvremenu, Pakistan je već počeo pripreme za moguće pregovore, uvodeći pojačane sigurnosne mjere i obustavljajući javni prijevoz u Islamabadu. Vlasti su najavile i privremenu obustavu restrikcija električne energije tokom trajanja pregovora.

Ignorisali upozorenja

Situaciju dodatno komplikuje eskalacija u Hormuškom moreuzu, gdje su SAD zaplijenile brod pod iranskom zastavom nakon što je ignorisao višesatna upozorenja. Istovremeno, Iran je ponovo uveo vlastitu blokadu nakon što Vašington nije ukinuo svoje mjere.

Zbog povećanog rizika, pomorski saobraćaj kroz moreuz gotovo je zaustavljen, dok je cijena nafte tipa Brent porasla za više od pet dolara, premašivši 95 dolara po barelu.

Paralelno s tim, Sjedinjene Države su najavile novu rundu razgovora između Izraela i Libana na nivou ambasadora u Vašingtonu, što će biti prvi susret nakon nedavno dogovorenog desetodnevnog primirja.

Izrael je u međuvremenu upozorio stanovnike južnog Libana da se ne približavaju pograničnim zonama, uključujući područje rijeke Litani, dok nastoji učvrstiti vojnu kontrolu tokom trajanja primirja.