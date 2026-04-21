U Indijskom okeanu pronađeno tijelo iranskog mornara koji je nestao prije 45 dana

U Indijskom okeanu pronađeno je tijelo iranskog mornara Emada Hormozija, oko 45 dana nakon što je nestao u potonuću iranskog ratnog broda IRIS Dena, koji je početkom marta potopila podmornica američke mornarice.

Prema dostupnim informacijama, iranska fregata IRIS Dena potopljena je 4. marta 2026. godine u međunarodnim vodama u blizini Šri Lanke, nakon što ju je torpedovala američka podmornica. Procjene govore da je u napadu poginulo između 87 i 104 mornara, dok su snage Šri Lanke spasile manji broj preživjelih.

Ovaj incident izazvao je veliko iznenađenje među vojnim i političkim analitičarima, s obzirom na to da se dogodio daleko od Perzijskog zaljeva, u važnom pomorskom koridoru koji povezuje Kinu i Bliski istok.

Napad je otvorio i brojna pitanja o zakonitosti ovakvih vojnih operacija na moru, kao i o obavezama spašavanja preživjelih.

Prema pravilima međunarodnog prava, konkretno pravu pomorskog ratovanja koje je dio šireg prava oružanih sukoba, ratni brodovi država uključenih u međunarodni oružani sukob smatraju se legitimnim vojnim ciljevima. To znači da ih je dozvoljeno napasti, pod uslovom da se nalaze izvan teritorijalnih voda neutralnih država.

U ovom slučaju, IRIS Dena se, prema izvještajima, nalazila izvan teritorijalnih voda Šri Lanke, odnosno dalje od 12 nautičkih milja od obale, čime je, prema tim pravilima, predstavljala zakonit vojni cilj.

S druge strane, međunarodno pravo jasno propisuje i obavezu spašavanja preživjelih nakon pomorskih sukoba. Druga Ženevska konvencija iz 1949. godine nalaže da strane u sukobu moraju poduzeti sve moguće mjere kako bi pronašle i spasile brodolomce, ranjene i bolesne.