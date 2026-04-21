Predsjednik Sirije zaigrao košarku: Iako nije ubacio nijedan koš, igrači su pozdravili njegov nastup

U Damasku je otvorena sportska dvorana, a predsjednik Sirije Ahmed al-Šara (al-Sharaa) iskoristio je priliku da ponovno zaigra košarku.

Upriličena je prijateljska košarkaška utakmica između Sirije i Libana, a uoči početka igrači su predsjedniku Sirije dali mogućnost za nekoliko šuteva na koš.

Iako nije ubacio niti jedan koš, igrači su pozdravili pokušaje sirijskog predsjednika, a on je naglasio kako mu je košarka jedan od sportova koje najviše voli.

- Napustio sam je zbog ratova i mnogih problema i prešao na drugu igru koja podsjeća na sport. Ima napad, strategiju, odbranu, poraz i pobjedu - rekao je sirijski lider.