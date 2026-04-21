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OTVARANJE DVORANE

Predsjednik Sirije zaigrao košarku: Iako nije ubacio nijedan koš, igrači su pozdravili njegov nastup

On je naglasio kako mu je košarka jedan od sportova koje najviše voli

Predsjednik Sirije zaograo košarku. Facebook

Dž. R.

21.4.2026

U Damasku je otvorena sportska dvorana, a predsjednik Sirije Ahmed al-Šara (al-Sharaa) iskoristio je priliku da ponovno zaigra košarku.

Upriličena je prijateljska košarkaška utakmica između Sirije i Libana, a uoči početka igrači su predsjedniku Sirije dali mogućnost za nekoliko šuteva na koš.

Iako nije ubacio niti jedan koš, igrači su pozdravili pokušaje sirijskog predsjednika, a on je naglasio kako mu je košarka jedan od sportova koje najviše voli.

- Napustio sam je zbog ratova i mnogih problema i prešao na drugu igru koja podsjeća na sport. Ima napad, strategiju, odbranu, poraz i pobjedu - rekao je sirijski lider.

Predsjednik Sirije Al-Šara je istakao da je otvaranje dvorane samo početak i da budućnost nosi još više dostignuća, ističući trud koji je uložio ministar sporta i omladine da završi rehabilitaciju dvorane.

- Historiju između sirijskog i libanskog naroda oduvijek su karakterizirali dobri i lijepi odnosi, koje je politika uništila - rekao je.

Smatrao je divnim što je prvi zajednički događaj između dvije zemlje bila košarkaška utakmica i što je posebno pravilo između Sirije i Libana da nema pobjednika i poraženih, tako da je pobjeda koja god strana da pobijedi.

# SIRIJA
# KOŠARKA
# AHMED AL-SHARAA
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