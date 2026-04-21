Iran podnio žalbu UN-u jer im je Amerika zaplijenila brod: Naveli da je to nezakonito i barbarski

Generalnom sekretaru UN-a i Međunarodnoj pomorskoj organizaciji iransko ministarstvo vanjskih poslova podnijelo je formalnu žalbu zbog američke zapljene iranskog trgovačkog broda.

Ovaj potez označen je kao nezakonski i barbarski te je istaknuto da krši međunarodno pravo i sporazum o prekidu vatre.

- Islamska Republika Iran, iako upozorava na vrlo opasne posljedice ovog nezakonitog i kriminalnog čina Sjedinjenih Američkih Država, naglašava potrebu za hitnim oslobađanjem iranskog broda, njegovih mornara, posade i njihovih porodica - navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova, koje je objavila novinska agencija IRNA.

U saopćenju se navodi da je zapljena bila "praćena zastrašivanjem mornara i posade broda i njihovih porodica".

Izvori iz pomorske sigurnosti kažu da iranski kontejnerski brod Touska, na koji su u nedjelju upale i koji su zaplijenile američke snage, vjerovatno sadrži ono što Washington smatra robom dvojne namjene koju bi vojska mogla koristiti.

Američka Centralna komanda saopćila je da posada Touske nije poštovala ponovljena upozorenja tokom šest sati i da je plovilo prekršilo američku blokadu.