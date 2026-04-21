Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MEĐUNARODNO PRAVO

Iran podnio žalbu UN-u jer im je Amerika zaplijenila brod: Naveli da je to nezakonito i barbarski

U saopćenju se navodi da je zapljena bila "praćena zastrašivanjem mornara i posade broda i njihovih porodica"

Zaplijenjen brod. X

Dž. R.

21.4.2026

Generalnom sekretaru UN-a i Međunarodnoj pomorskoj organizaciji iransko ministarstvo vanjskih poslova podnijelo je formalnu žalbu zbog američke zapljene iranskog trgovačkog broda.

Ovaj potez označen je kao nezakonski i barbarski te je istaknuto da krši međunarodno pravo i sporazum o prekidu vatre.

- Islamska Republika Iran, iako upozorava na vrlo opasne posljedice ovog nezakonitog i kriminalnog čina Sjedinjenih Američkih Država, naglašava potrebu za hitnim oslobađanjem iranskog broda, njegovih mornara, posade i njihovih porodica - navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova, koje je objavila novinska agencija IRNA.

U saopćenju se navodi da je zapljena bila "praćena zastrašivanjem mornara i posade broda i njihovih porodica".

Izvori iz pomorske sigurnosti kažu da iranski kontejnerski brod Touska, na koji su u nedjelju upale i koji su zaplijenile američke snage, vjerovatno sadrži ono što Washington smatra robom dvojne namjene koju bi vojska mogla koristiti.

Američka Centralna komanda saopćila je da posada Touske nije poštovala ponovljena upozorenja tokom šest sati i da je plovilo prekršilo američku blokadu.

# UN
# IRAN
# SAD
# HORMUŠKI MOREUZ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.