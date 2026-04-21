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MEĐUNARODNI ODNOSI

Mađar o zaplijeni ukrajinskog novca: Ne znamo šta se zaista dogodilo

Budući mađarski premijer tvrdi da su informacije nejasne i upozorava na propagandu, dok Zelenski očekuje direktan razgovor

Mađar o zapljeni ukrajinskog novca: Ne znamo šta se zaista dogodilo. AP

I. Š.

21.4.2026

Péter Mađar (Magyar), budući premijer Mađarske, izjavio je da je spreman razgovarati o slučaju zapljene sredstava ukrajinske Oschadbanke tek nakon što zvanično preuzme dužnost, prenosi mađarski Telex.

Istakao je da su ključni detalji cijelog slučaja i dalje nejasni.

- Ne znamo šta se zapravo dogodilo u slučaju zaštitara koji su prevozili novac, i mi smo vidjeli propagandne vijesti - rekao je Mađar.

Pozvao je na smirenost i suzdržanost, te naglasio potrebu za ponovnim otvaranjem naftovoda Družba.

S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je izjavio da se nada kako će o pitanju zaplijenjenih sredstava Oschadbanke razgovarati s Mađarom nakon što preuzme funkciju.

# MAĐARSKA
# UKRAJINA
# PETER MAGYAR
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