Mađar o zaplijeni ukrajinskog novca: Ne znamo šta se zaista dogodilo

Péter Mađar (Magyar), budući premijer Mađarske, izjavio je da je spreman razgovarati o slučaju zapljene sredstava ukrajinske Oschadbanke tek nakon što zvanično preuzme dužnost, prenosi mađarski Telex.

Istakao je da su ključni detalji cijelog slučaja i dalje nejasni.

- Ne znamo šta se zapravo dogodilo u slučaju zaštitara koji su prevozili novac, i mi smo vidjeli propagandne vijesti - rekao je Mađar.

Pozvao je na smirenost i suzdržanost, te naglasio potrebu za ponovnim otvaranjem naftovoda Družba.

S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je izjavio da se nada kako će o pitanju zaplijenjenih sredstava Oschadbanke razgovarati s Mađarom nakon što preuzme funkciju.