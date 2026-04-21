CNN: Dogovor između SAD i Irana je bio blizu, a onda se Tramp aktivirao na društvenim mrežama

Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o završetku sedmosedmičnog rata dovedeni su u pitanje nakon što su javne objave i izjave predsjednika Donalda Trampa (Trump) unijele pometnju u proces, piše CNN.

Iako su pregovarači, uz posredovanje Pakistana, pred vikend nazirali okvirni sporazum, Trampovo komentarisanje toka razgovora na društvenim mrežama i u medijima narušilo je postignuti zamah.

Dok su ga posrednici iz Islamabada obavještavali o kontaktima s Teheranom, on je javno tvrdio da je Iran pristao na ključne zahtjeve poput predaje obogaćenog uranija i suspenzije nuklearnog programa.

Teheran je ove navode ekspresno demantovao, negirajući pripremu novog kruga pregovora, što je umanjilo nade u brzi završetak sukoba.

Unutrašnje tenzije i nepovjerenje

Trampovi saradnici priznali su da je njegovo "pregovaranje preko medija" naštetilo procesu s obzirom na duboko iransko nepovjerenje.

Istovremeno, u američkoj administraciji postoji sumnja u jedinstvo iranske strane, ukazujući na potencijalne razlike između pregovaračkog tima koji vode Mohamed Bager Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf) i Abas Aragči (Abbas Araghchi) te Iranske revolucionarne garde koja donosi konačne odluke. Izvori navode da su Iranci posebno nezadovoljni što je Tramp na mrežama stvarao sliku o njihovom pristajanju na nepopularna rješenja, strahujući da će u svojoj zemlji ispasti slabi.

To uključuje i Trampove izjave za Bloomberg i CBS News o "neograničenoj" suspenziji nuklearnog programa i potpunoj saradnji Irana.

Vojni incidenti i pregovaračke "crvene linije"

Situaciju je dodatno zaoštrio incident u nedjelju, kada je američki razarač zaplijenio iranski teretni brod u Omanskom zaljevu zbog pokušaja probijanja blokade.

Ovaj potez, povučen u trenucima isticanja primirja, izazvao je bijes Irana.

Što se tiče samih uslova, Tramp insistira na trajnom zamrzavanju obogaćivanja uranija i predaji zaliha, dok Iran traži ukidanje sankcija i zadržavanje kontrole nad Hormuškim moreuzom.

Dosadašnji prijedlozi varirali su od američke ponude o 20-godišnjoj pauzi do iranskih prijedloga o petogodišnjoj, a potom i desetogodišnjoj suspenziji, što Vašington (Washington) nije prihvatio jer Tramp zahtijeva potpuno odustajanje.

Finansije, logistika i uloga Vensa

Kao dio mogućeg rješenja razmatra se deblokada 20 milijardi dolara iranskih sredstava u zamjenu za uranij.

Ipak, analitičari upozoravaju da bi Iran mogao koristiti pregovore za kupovinu vremena i obnovu raketnih sistema.

Dodatnu konfuziju izazvale su kontradiktorne informacije o potpredsjedniku JD Vensu. Dok je Tramp tvrdio da Vens neće putovati u Pakistan iz sigurnosnih razloga, zvaničnici poput Majka Volca (Mikea Waltza) i Krisa Vrajta (Chrisa Wrighta) tvrdili su suprotno.

Na kraju je potvrđeno da Vens ipak putuje, uprkos tome što je Tramp u jednom momentu novinarima rekao da je potpredsjednik već "u avionu", dok se ovaj još nalazio u Bijeloj kući.

Status primirja i dalji koraci

Pregovori u Islamabadu planirani su za srijedu, ali situacija ostaje promjenjiva.

Postoji i neslaganje oko tačnog termina isteka dvosedmičnog primirja.

Iako je ono proglašeno 7. aprila, Tramp je interpretaciju produžio do "srijede navečer po vašingtonskom vremenu", čime je ostavljen prostor za dodatnih 24 sata diplomatije prije eventualnog nastavka vojnih udara na iransku infrastrukturu.

Uprkos pritisku javnosti zbog rasta cijena goriva, Tramp je na Truth Socialu poručio da ne osjeća pritisak za hitnim dogovorom, iako smatra da će se sve odvijati brzo. Njegovi kontinuirani javni komentari ostaju glavni faktor neizvjesnosti u pogledu budućnosti sporazuma.