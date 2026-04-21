Tramp nije naveo tačan rok za istek primirja: Pregovori s Iranom bi mogli početi sutra

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) nije naveo tačan rok za istek dvosedmičnog primirja s Iranom koje je najavio 7. aprila u večernjim satima po istočnoameričkom vremenu.

Prema izvoru iz Pakistana uključenom u pregovore, primirje bi moglo isteći u srijedu u 20 sati po istočnom vremenu, što odgovara ponoći po GMT-u, odnosno 3:30 sati ujutro po iranskom vremenu u četvrtak.

Postoje prepreke

Istovremeno, isti izvor je za Reuters naveo da postoji zamah za početak nove runde pregovora između SAD i Irana već u srijedu.

- Stvari se kreću naprijed i pregovori su na dobrom putu da počnu sutra - kazao je izvor koji je želio ostati anoniman.

Dodao je i da bi Donald Tramp mogao prisustvovati pregovorima, bilo lično ili virtuelno, ukoliko bi došlo do potpisivanja sporazuma.

Sjedinjene Američke Države izrazile su uvjerenje da će se mirovni pregovori održati u Pakistanu, dok je visoki iranski zvaničnik potvrdio da Teheran razmatra učešće. Ipak, uprkos optimizmu, značajne prepreke i dalje postoje, a neizvjesnost raste kako se približava kraj primirja.

Napetosti su dodatno pojačane nakon što je iransko ministarstvo vanjskih poslova osudilo Sjedinjene Američke Države zbog, kako tvrde, napada na iranski trgovački brod "Touska" tokom vikenda.

Od početka sukoba 28. februara, hiljade ljudi su poginule u američko-izraelskim napadima na Iran, kao i tokom paralelne izraelske invazije na Liban.

Donald Tramp insistira na sporazumu koji bi spriječio daljnji rast cijena nafte i potrese na berzama, ali i naglašava da Iran ne smije imati kapacitet za razvoj nuklearnog oružja.

S druge strane, Teheran nastoji iskoristiti kontrolu nad Hormuškim moreuzom kao pregovarački adut, s ciljem izbjegavanja obnove rata, ublažavanja sankcija i očuvanja vlastitog nuklearnog programa.

Porasle cijene nafte

Američki predsjednik je u nedjelju zaprijetio da će SAD uništiti svu infrastrukturu, uključujući mostove i elektrane u Iranu, ukoliko Teheran odbije njegove uslove, nastavljajući niz sličnih izjava iz prethodnog perioda.

Prema navodima portala Axios, američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) trebao bi doputovati u Pakistan kako bi učestvovao u pregovorima.

Na tržištima su već zabilježene reakcije: cijene nafte su pale, a berzanski indeksi porasli u ranim satima trgovanja u Aziji, potaknuti očekivanjima nastavka pregovora. Prethodno su cijene nafte porasle za oko šest posto zbog sumnji u uspjeh diplomatskih napora.

Globalno tržište energenata već je pretrpjelo snažan udar, a analitičari upozoravaju da bi dugotrajan sukob mogao gurnuti svjetsku ekonomiju na ivicu recesije.