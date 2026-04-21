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POZIVAJU NA SPREMNOST

Iran smatra da bi Amerika ponovno mogla izvršiti napade: "Još nisu postigli svoje ciljeve"

Uprkos ubistvima mnogih visokih zvaničnika Irana, SAD još uvijek nisu postigle svoje ratne ciljeve, ističe Ejei

Holam-Hosein-Moseni-Ejei. Platforma X

B. S.

21.4.2026

Šef iranskog pravosuđa Holam-Hosein Moseni-Ejei (Gholam-Hossein Mohseni-Ejei) izjavio je da Teheran mora održavati 100 posto spremnosti u slučaju da Sjedinjene Američke Države pokrenu nove napade.

Postoji velika mogućnost da se ponovi napad, dodaje on.

Uprkos ubistvima mnogih visokih zvaničnika Irana, ističe on, SAD još uvijek nisu postigle svoje ratne ciljeve.

Iranski zvaničnik Ejei potvrdio je, u videu koji je prenijela medijska kuća Fars, da će Teheran uzvratiti na američko presretanje i zapljenu teretnog broda pod iranskom zastavom u Omanskom zaljevu.

Ejei je naglasio da takva pomorska blokada predstavlja direktno kršenje važećeg primirja i poručio da odgovor Irana nipošto neće izostati.

Ova reakcija uslijedila je nakon što je Donald Tramp prethodno objavio da je američka vojska otvorila vatru i preuzela kontrolu nad brodom koji je pokušao probiti blokadu.

Incident se dogodio u kritičnom trenutku, neposredno pred istek dvosedmičnog prekida vatre i u jeku priprema za novi krug mirovnih pregovora u Pakistanu, čime je dodatno ugrožen napor za postizanje dogovora.

# IRAN
# DONALD TRUMP
# HOLAM-HOSEIN-MOSENI-EJEI
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