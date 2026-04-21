Iran smatra da bi Amerika ponovno mogla izvršiti napade: "Još nisu postigli svoje ciljeve"

Uprkos ubistvima mnogih visokih zvaničnika Irana, ističe on, SAD još uvijek nisu postigle svoje ratne ciljeve.

Postoji velika mogućnost da se ponovi napad, dodaje on.

Šef iranskog pravosuđa Holam-Hosein Moseni-Ejei (Gholam-Hossein Mohseni-Ejei) izjavio je da Teheran mora održavati 100 posto spremnosti u slučaju da Sjedinjene Američke Države pokrenu nove napade.

Iranski zvaničnik Ejei potvrdio je, u videu koji je prenijela medijska kuća Fars, da će Teheran uzvratiti na američko presretanje i zapljenu teretnog broda pod iranskom zastavom u Omanskom zaljevu.

Ejei je naglasio da takva pomorska blokada predstavlja direktno kršenje važećeg primirja i poručio da odgovor Irana nipošto neće izostati.