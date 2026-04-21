Iskustvo slovenačkog pomorca u Hormuzu: Ignorisali iranske zahtjeve dok ih je nadlijetao dron

Marko Kreslin, pomorac iz Slovenije i prvi oficir palube na njemačkom kruzeru Mein Schiff 4, opisao je dramatične trenutke prolaska kroz Hormuški moreuz u petak, u vrijeme kada su iranske snage naredile potpunu blokadu prolaza.

Kreslinov brod je prethodno skoro dva mjeseca bio zadržan u Abu Dabiju, a nakon što su konačno dobili dozvolu za isplovljavanje, u blizini moreuza dočekala ih je nova obavijest o zatvaranju plovnog puta.

Prijetnje i napad dronom

Kreslin navodi da su oko 14:00 sati, neposredno prije ulaska u moreuz, putem radija primili upozorenje od iranske milicije.

- Prije nego što smo stigli do Hormuškog moreuza, oko 14:00 sati, primili smo poruku putem radija od iranske milicije da je Hormuški moreuz ponovo zatvoren, da će na sve brodove koji pokušaju proći kroz Hormuz biti pucano, što su potom i učinili nama, uspjeli su - izjavio je Kreslin za 24ur.com.

Uprkos prijetnjama, posada se nije zaustavila. Plovili su maksimalnom brzinom po nalogu vlasnika broda koji je želio što hitnije napuštanje opasne zone.

Sigurnosni protokoli tokom plovidbe

Tokom četiri sata prolaska kroz rizično područje, na brodu su na snazi bile stroge mjere sigurnosti. Dok su ključni članovi posade bili na svojim upravljačkim pozicijama, svi ostali su upućeni na najsigurnije dijelove plovila.

- Svi smo bili na pozicijama koje su upravljale brodom. Svi ostali koji nisu imali nikakve dužnosti bili su u to vrijeme, ta četiri sata kada smo bili u ovoj zoni plovidbe kroz Hormuz, na jednom od najsigurnijih mjesta na brodu, odnosno na najnižim spratovima - objasnio je prvi oficir.

Opasnost je bila stvarna, što potvrđuje podatak da je jedan od dronova koje je lansirala Iranska revolucionarna garda (IRGC) pao u more na svega 150 metara udaljenosti od kruzera.

Odbijanje iranskih uslova i zajednički prolazak

Prema Kreslinovim riječima, postojala je mogućnost mirnijeg prolaska kroz iranske teritorijalne vode, ali uz određene uslove.

- Postojale su dvije opcije. Jedna s iranske strane - napustiti Hormuz kroz iranske teritorijalne vode... Ova opcija je bila nekoliko dana ranije, ali vlasnik broda se nije odlučio na nju jer bi morao platiti iranskim vlastima za prolaz - pojasnio je oficir.

Njemački kruzer nije bio sam u ovom poduhvatu; u isto vrijeme, još četiri broda su se, uprkos brojnim poteškoćama, probila kroz moreuz i nastavila plovidbu prema svojim krajnjim odredištima.