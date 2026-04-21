Kriza u zraku: Aviokompanije mogle ostati bez mlaznog goriva zbog sukoba u Iranu

Aviokompanije u Evropi i Aziji suočavaju se s ozbiljnim rizikom nestašice mlaznog goriva zbog rata u Iranu i poremećaja u snabdijevanju na globalnom tržištu.

Uz već visoke cijene avionskih karata i dodatne takse, mnoge kompanije koje zavise od uvoznog goriva mogle bi biti primorane da smanje broj letova ili otkažu pojedine rute.

Globalni poremećaj u snabdijevanju

Sjedinjene Američke Države nisu u direktnom riziku od nestašice, ali globalni poremećaji povećavaju cijene goriva i smanjuju profitabilnost letova. To će se, kako se očekuje, odraziti i na više cijene karata za putnike, posebno tokom ljetne sezone.

Aviokompanije planiraju rasporede mjesecima unaprijed, pa se efekti krize već sada osjećaju. Neke kompanije, poput Uniteda, već su smanjile broj letova za oko 5 posto u narednih šest mjeseci.

Rast troškova i pritisak na kompanije

Gorivo je drugi najveći trošak aviokompanija, odmah nakon radne snage. Jedan putnički avion može potrošiti stotine galona goriva po satu, što dodatno povećava troškove u uslovima rasta cijena.

Velike američke aviokompanije već bilježe milionske dnevne troškove goriva, a procjene pokazuju da bi godišnji troškovi mogli porasti za milijarde dolara.

Skok cijena karata

Cijene avionskih karata već su počele rasti. Letovi prema popularnim destinacijama, poput Kariba i Havaja, bilježe znatna poskupljenja, a trend bi se mogao nastaviti ako kriza potraje.

Zavisnost od Bliskog istoka i Azije

Velik dio svjetskog mlaznog goriva povezan je s Bliskim istokom i Azijom, a zatvaranje ključnih pomorskih ruta dodatno otežava snabdijevanje Evrope i Azije.

Neke zemlje već razmatraju ograničenja izvoza goriva, što bi moglo dodatno povećati pritisak na globalno tržište.

Mogući pad diskontnih aviokompanija

Najugroženije su niskobudžetne aviokompanije, koje imaju manje finansijskih rezervi. Povećanje troškova goriva moglo bi dovesti do njihovih bankrota, što bi dodatno smanjilo ponudu jeftinih letova i povećalo cijene u cijelom sektoru.

Stručnjaci upozoravaju da bi stabilizacija tržišta mogla potrajati sedmicama ili mjesecima, čak i ako se situacija na Bliskom istoku uskoro smiri.